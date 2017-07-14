Фото: nazarovo-online.ru, avito.ru

Статус бизнесмена для многих является, безусловно, привлекательным. Иметь свое дело — разве не это предел мечтаний, думают многие. Но стать предпринимателем не так просто. Однако в наше время рынок полон предложениями и люди, имеющие определенные средства, могут приобрести уже готовый бизнес.

Портал Amic.ru предлагает небольшую подборку того, куда в Барнауле предлагают вложить капитал и стать предпринимателем. На самом деле, сфер для инвестирования очень много.

Например, в данный момент на сайте Avito.ru размещено объявление о продаже в Барнауле готового производства изделий из гранита. Если у вас есть два миллиона рублей и вы хотите стать начинающим промышленником, то за указанные средства предлагается приобрести цех с оборудованием и уже подобранным персоналом и заходить на рынок со своими инициативами. Продавец бизнеса заверяет, что чистая ежемесячная прибыль составляет 400 тысяч рублей, а окупаемость проекта — полгода.

Любите индустрию отдыха? Есть предложения и в этой сфере. За девять миллионов рублей под Барнаулом продается банный комплекс, стоящий на одном гектаре земли. Здесь располагаются несколько домиков, бани, купели, банкетный зал. Если желаете приобрести все это с мебелью,то стоимость предложения возрастает до 12,6 миллиона рублей.

Идем дальше. Думаете, что вы созданы для работы в сфере общепита. Тогда в центре Барнаула можете начать торговать гонконгскими вафлями. Профильный киоск продается за 1,2 миллиона рублей.

Для любителей автомобилей в нашем городе также имеются свои предложения. За 900 тысяч рублей продается круглосуточная мойка для легковых и грузовых машин. Продавец этого бизнеса уточняет, что чистая ежемесячная прибыль составляет 102 тысячи рублей, окупаемость — восемь месяцев.

Ну а если вы заядлый театрал и вообще творческий человек, то и тут есть поискать. За 149 тысяч в краевой столице продают франшизу на создание детского развивающего театра.