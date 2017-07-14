Сотрудники правоохранительных органов Абхазии установили личности подозреваемых в убийстве туриста из Москвы. Об этом пишет РИА "Новости".

Однако имена и фамилии подозреваемых в интересах следствия не разглашаются.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП произошло 11 июля в районе села Ачандара Гудаутского района 11 июля. Двое неизвестных в масках с ножом и автоматом напали на россиян. Оказавшего сопротивление туриста Андрея Кабанова, 1984 года рождения, дважды ударили ножом, от чего он скончался в больнице. Жену россиянина и двоих детей, а также еще одну семью с двумя детьми нападавшие похитили, однако их удалось освободить.

После этого происшествия МИД России выразил серьезную озабоченность. И потребовал найти и наказать виновных в этом преступлении.