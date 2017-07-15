Алтайский сыр — известный на всю страну бренд. Но сыры на Алтае производят не только крупные заводы, но и небольшие предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Одно из таких — КФХ Никитченко под руководством фермера Владимира Никитченко. И производит он малораспространенный на Алтае итальянский сорт сыра "Качотта". В среду, 12 июля, его хозяйство посетили краевые журналисты. Вот, что увидел корреспондент ИА "Амител" .

Хозяйство Владимира Никитченко находится в селе Куяган Алтайского района. Работает с 2010 года. Сначала задумывалось как производство цельномолочной продукции. В 2015 году в хозяйстве заработала своя молочная ферма на 86 коров симментальской породы, чтобы обеспечить хозяйство своим высококачественным молоком и исключить сторонних поставщиков.

Имея такую сырьевую базу в хозяйстве решили производить итальянский сорт полумягкого сыра "Качотта".

"Я пошёл простым путём. Сыр вкусный, мало распространённый, у нас тут масса российских сыров, а такого мало, мы будем производить полторы тонны в месяц, это позволит отстроиться от конкурентов", — рассказал Владимир Никитченко.

Сыр варят из цельного молока по старинной итальянской технологии с использованием итальянских заквасочных культур.

Хозяйство не планирует увеличивать объёмы производства, ведь от этого пострадает качество, а значит и эксклюзивность продукта.

Производство началось совсем недавно, сыр находится в продаже около недели.

"Сыр должен зреть два месяца, а у нас не получается его удержать, первую партию уже продали, потому что туристический сезон", — улыбнулся руководитель этого небольшого предприятия.

Продажи начались и в Барнауле, скоро продукцию отправят на прилавки Кузбасса и Новосибирска.

Для проверки пробной партии собирали фокус-группы и просто раздавали новый сыр. Владимир Никитченко самостоятельно изучал рецептуру и на личном опыте выстраивал технологический процесс, сам приспособил необходимое оборудование.

Хозяйство занимается производством других высококачественных продуктов, кроме "Качотты" делают мягкие сорта сыров, цельномолочную продукцию, а также колбасу и сливочное масло.

"У нас есть такие клиенты, которые приезжают к нам третий год, покупают 50 кг масла на год и хранят дома в специально купленных для этого морозильным камерах", — добавил он.

Справка

Мини-предприятия по выпуску свежей молочной продукции действуют в Красногорском, Троицком, Бийском, Заринском, Алтайском, Смоленском, Советском, Рубцовском, Залесовском, Локтевском, Ключевском, Чарышском, Павловском, Третьяковском районах и городе Яровое.

Кирилл Аверин