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Начался ремонт трассы Барнаул - Камень-на-Оби - Новосибирская область

, ИА "Амител"
В этом году реконструируют 2,2 километра этой дороги

Дорожники приступили к реконструкции трассы Барнаул — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области, сообщает Минстройтранс Алтайского края.

Как отмечают в ведомстве, в этом году будет отремонтировано 2,2 километра этой дороги. В прошлом году было отремонтировано 3,2 километра. А в следующем дорожно-строительном сезоне построят новую кольцевую развязку протяженностью 1,6 км. Завершить работы планируют к октябрю 2018 года.

Движение будет организовано в четыре полосы и разделено барьером. Кроме этого, на реконструированной дороге оборудуют пункт весового контроля и новые пешеходные переходы. Строительство проекта займет около трех лет. Его стоимость составляет более одного миллиарда рублей.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.07.2017 12:13
- гость -

так они ее уже второй год делают...

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