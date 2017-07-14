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Алтайский край вошел десятку худших регионов России с самыми доступными ценами на жилье по данным исследования РИА "Рейтинг".

Аналитики подсчитали, сколько лет средняя семья с одним ребёнком в каждом регионе будет копить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2017 года, откладывая для этой цели остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности. В качестве основных индикаторов также учитывался прожиточным минимум в регионе для детей и взрослых при средней зарплате уровня 2016 года, и используя накопленные депозиты на начало 2017 года.

Алтайский край, согласно подсчетам аналитиков, занял 78 место в России из 84. По этому показателю наш регион стал худшим в Сибирском федеральном округе. Чтобы накопить на квартиру, стоимостью в 2 миллиона рублей, алтайский семье необходимо чуть более 10 лет. Недалеко от нас расположилась и Республика Алтай (69 место).

"Что касается динамики показателя, то, как отмечалось выше, в подавляющем большинстве регионов минимальный срок, за который среднестатистическая семья может накопить на типовую квартиру в 54 квадратных метра, сократился, и самое значительное повышение доступности жилья наблюдается в Алтайском крае и Республике Мордовия (-3,8 и -3,5 года соответственно). Позитивная динамика показателей здесь достигнута благодаря заметному снижению стоимости квадратного метра типового жилья на вторичном рынке, росту номинальных заработных плат и увеличению объемов депозитов физических лиц", — утверждается в исследовании.

Лидерами по доступности стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

На седьмой и восьмой позициях оказались Красноярский край и Иркутская область, где семья может накопить на квартиру чуть меньше, чем за четыре года. На 11 месте оказался Кузбасс, где типовая квартира стоит менее двух миллионов и семья может накопить на неё чуть больше, чем за четыре года. Хакасия (4,6 года) заняла 17 строчку рейтинга, 19 строчку — Томская область. На 22 и 23 местах оказались Бурятия и Омская область — там семьи будут копить на жильё по пять лет. Жителям Забайкалья (36 место) понадобится почти шесть лет.

Любопытно, что Новосибирская область также затерялась в середине рейтинга на 55 позиции. Там на квартиру придется копить более семи лет. Аутсайдерами рейтинга стали Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.

Более подробные данные можно посмотреть на сайте РИА "Рейтинг".



