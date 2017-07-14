Фото: Amic.ru
Алтайский край вошел десятку худших регионов России с самыми доступными ценами на жилье по данным исследования РИА "Рейтинг".
Аналитики подсчитали, сколько лет средняя семья с одним ребёнком в каждом регионе будет копить на типовую двухкомнатную квартиру площадью 54 квадратных метра в ценах начала 2017 года, откладывая для этой цели остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности. В качестве основных индикаторов также учитывался прожиточным минимум в регионе для детей и взрослых при средней зарплате уровня 2016 года, и используя накопленные депозиты на начало 2017 года.
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Алтайский край попал в группу регионов с самым недоступным жильем в РоссииРейтинг регионов с самым доступным/недоступным жильем составили в России. Среди лидеров по недоступности жилья находится Алтайский край и Москва, а самое доступное жилье - в Магаданской области и Ямало-Ненецком округе.4204 16
Алтайский край, согласно подсчетам аналитиков, занял 78 место в России из 84. По этому показателю наш регион стал худшим в Сибирском федеральном округе. Чтобы накопить на квартиру, стоимостью в 2 миллиона рублей, алтайский семье необходимо чуть более 10 лет. Недалеко от нас расположилась и Республика Алтай (69 место).
"Что касается динамики показателя, то, как отмечалось выше, в подавляющем большинстве регионов минимальный срок, за который среднестатистическая семья может накопить на типовую квартиру в 54 квадратных метра, сократился, и самое значительное повышение доступности жилья наблюдается в Алтайском крае и Республике Мордовия (-3,8 и -3,5 года соответственно). Позитивная динамика показателей здесь достигнута благодаря заметному снижению стоимости квадратного метра типового жилья на вторичном рынке, росту номинальных заработных плат и увеличению объемов депозитов физических лиц", — утверждается в исследовании.
Лидерами по доступности стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ.
На седьмой и восьмой позициях оказались Красноярский край и Иркутская область, где семья может накопить на квартиру чуть меньше, чем за четыре года. На 11 месте оказался Кузбасс, где типовая квартира стоит менее двух миллионов и семья может накопить на неё чуть больше, чем за четыре года. Хакасия (4,6 года) заняла 17 строчку рейтинга, 19 строчку — Томская область. На 22 и 23 местах оказались Бурятия и Омская область — там семьи будут копить на жильё по пять лет. Жителям Забайкалья (36 место) понадобится почти шесть лет.
Любопытно, что Новосибирская область также затерялась в середине рейтинга на 55 позиции. Там на квартиру придется копить более семи лет. Аутсайдерами рейтинга стали Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика.
Более подробные данные можно посмотреть на сайте РИА "Рейтинг".
Комментарии
14.07.2017 11:26
Михаил Александрович
Вы еще про Тикси и Оймякон расскажите.
Чтобы копить, надо где то жить бесплатно! Если у семьи нет своего жилья и она снимает, с чего копить они будут? замкнутый круг какой то...
Чтобы накопить на собственную квартиру вам понадобиться около 10 лет
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приятно, что корректорами в АМИКе работают соотечественники)
по-русски пишеться "понадобится" без мягкого знака
ну и запятую пропустили
а вообще 10 лет - разве это много?
Вообще этот показатель надо оценивать с уровнем цен на квартиры: тогда ситуевина с з/пл в АК станет еще более ужасающей и наглядной. А если сюда еще пристегнуть налог на имущество Физлиц, то "бежать отсюда надо хоть чучелом, хоть тушкой"
откуда отсюда? по-хорошему, вообще надо из этой страны уезжать, ибо в Москве разрыв между зарплатой и стоимостью жилья еще больше, чем в алтайском крае.
однако квартиру купить можно как в Барнауле, так и в Москве.
единственное, что конкретно в Барнауле меня пугает, так это то, что когда объединять нас в Сибирский край, Барнаул станет Рубцовском
Ну это смотря кому 10 лет кожыриться надо. Например Я могу за три месяца на трёшку в центре заработать!
Вы знаете реальную заработную плату в Алтайском крае? (я говорю о простом народе)
Реально необходимо 20-30 лет.
14.07.2017 11:45
Ксения
Лариса?????
4.07.2017 11:45
Ксения
Ну это смотря кому 10 лет кожыриться надо. Например Я могу за три месяца на трёшку в центре заработать!
Да как-то пофиг
14.07.2017 11:45
Ксения
Ты свою писечку переоцениваешь
14.07.2017 11:32
- гость -
копить надо когда еще семьи нет.
она считала вместе с ротом и попом
11.32...Чья бы корова мычала))))ПишеТСя!!!!!!
Поздно уже бежать. Не зря Амик про дорогие квартиры на продажу ежедневно талдычит. А сколько сейчас "баз" в Горном продается, причем все жутко прибыльные.
А правда, куда Лорка подевалась?
А правда, куда Лорка подевалась?