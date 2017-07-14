Эксгумация испанского художника Сальвадора Дали пройдет 20 июля для установления отцовства, пишет "Интерфакс".

Женщина по имени Пилар Абель утверждает, что она является дочерью Дали. У нее уже взяли образцы ДНК, чтобы определить, является ли она родственницей художника.

По слова Абель, о том, что Дали ее отец ей рассказала мать. Якобы она работала в доме у художника и имела с ним тайную связь.

В случае признания отцовства Дали Абель получит все законные права на его фамилию, однако наследование авторских прав на его работы — это объект другого судебного расследования.