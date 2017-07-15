Алтайский край рассматривается как площадка для реализации проекта по улучшению генетики молочного скота. Об этом на открытии восьмой Столыпинской конференции в Барнауле в четверг, 13 июля, рассказал директор по акселерации проектов в сфере агро- и промышленных биотехнологий фонда "Сколково" Роман Куликов.

Сейчас "Сколково" разрабатывает проект консорциума (объединение независимых предприятий — прим.ред.), куда уже вошло два пилотных региона — республики Башкирии и Татарстан, и может войти Алтайский край.

Роман Куликов отметил, что Алтай — уникальная площадка "сплава науки, технологий, производства, информационный технологий."

"Регион имеет большой потенциал в области фундаментальных проектов. Я планирую обсудить с руководством региона возможность осуществления нескольких проектов, связанных с генетикой. Здесь есть для этого климатические, интеллектуальные и отчасти финансовые и людские возможности", — сказал он.

В рамках проекта планируется развивать несколько направлений: "молочка", зерно и лекарственные пищевые добавки. Но главное все же — улучшение генетики молочного скота (КРС).

Кроме регионов в консорциум планируется включить Всероссийский институт животноводства, институт науки и технологии "Сколтех" (структура "Сколково"), несколько региональных институтов и вузов.