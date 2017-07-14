Специалисты администрации Индустриального района выявили 147 нарушений при парковке автомобилей с начала месяца. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.

Отметим, что 1 июля начался месячник по пресечению несанкционированной парковки автомобилей. Уже удалось рассмотреть 25 материалов по выявленным нарушениям за парковку и стоянку машин в неустановленных местах.

Два автовладельца получили предупреждения, остальные оштрафованы на общую сумму 7900 рублей.