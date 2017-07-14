Специалисты администрации Индустриального района выявили 147 нарушений при парковке автомобилей с начала месяца. Об этом сообщает официальный сайт администрации Барнаула.
Отметим, что 1 июля начался месячник по пресечению несанкционированной парковки автомобилей. Уже удалось рассмотреть 25 материалов по выявленным нарушениям за парковку и стоянку машин в неустановленных местах.
Два автовладельца получили предупреждения, остальные оштрафованы на общую сумму 7900 рублей.
Комментарии
Уже удалось рассмотреть 25 материалов по выявленным нарушениям за парковку и стоянку машин в неустановленных местах.
Два автовладельца получили предупреждения, остальные оштрафованы на общую сумму 7900 рублей.
7900/(25-2)=343,478 чёто маловасто для штрафа будет
Когда уже у администрации месячные закончатся и начнутся круглогодичные?!
Кто нибудь! сделайте приложение для смартфонов, чтобы можно было фотать нарушителей и отправлять куда положено. Так чтобы проценты от штрафов капали на телефон фотографа. Нарушителей резко поубавится, казна пополнится, и волонтеров долго искать не придется! Блин, одни плюсы
25 материалов? Да их можно набрать, не сходя с места, даже будучи близоруким и забывшим дома очки.