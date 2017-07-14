Фото: om-saratov.ru

Компания "Алтайвитамины" после вмешательства прокуратуры погасила долги перед почти тысячей сотрудников на сумму более 16 миллионов рублей.

Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, задолженность образовалась по зарплате за май текущего года перед 951 сотрудником.

В отношении директора предприятия было возбуждено административное дело о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы. Данные материалы направили в трудовую Госинспекцию.

В ходе проведения проверки задолженность перед всеми работниками "Алтайвитаминов" была погашена.

Отметим, что ЗАО "Алтайвитамины" является одной из крупнейших фармацевтических компаний. Зарегистрирована в Бийске. На рынке работает десятки лет.