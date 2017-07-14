Фото: om-saratov.ru
Компания "Алтайвитамины" после вмешательства прокуратуры погасила долги перед почти тысячей сотрудников на сумму более 16 миллионов рублей.
Как сообщили в краевом надзорном ведомстве, задолженность образовалась по зарплате за май текущего года перед 951 сотрудником.
В отношении директора предприятия было возбуждено административное дело о невыплате или неполной выплате в установленный срок заработной платы. Данные материалы направили в трудовую Госинспекцию.
В ходе проведения проверки задолженность перед всеми работниками "Алтайвитаминов" была погашена.
Отметим, что ЗАО "Алтайвитамины" является одной из крупнейших фармацевтических компаний. Зарегистрирована в Бийске. На рынке работает десятки лет.
Комментарии
16лямов за пару месяцев можно крутнуть и получить еще лям. Даже при штрафе в 50тыс., профит очевиден. Трудовое законодательство надо менять и начислять штрафы пропорционально задержанной зарплате и не 1/300 ставки рефинансирования, а по максимально разрешенной банковской ставке. С какого перепуга я должен коммунальщикам за просрочку 30% годовых, а мне начальник только 8%?
что начнется когда надо будет в следующем году резервировать 200% ФОТ на спец счете,....