Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично обратился к Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор жительнице Алтайского края Оксане Ткаченко, которая была приговорена к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство своего супруга.
"Основанием для обращения к генпрокурору стали результаты тщательного анализа копий материалов уголовного дела и приговора в центральном аппарате СК России, который показал, что первоначально по результатам расследования было принято обоснованное решение о прекращении уголовного дела, однако это решение было отменено прокурором", — говорится в сообщении ведомства.
Как считают в Следственном комитете, после возобновления следствия, на основании изменения показаний одним из очевидцев событий, расследование проводилось с явным обвинительным уклоном.
"Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность потерпевшего, ранее дважды судимого за преступления против личности, не выяснили причины изменений показаний ключевым свидетелем и не проанализировали все данные об обвиняемой, которая в указанной ситуации преследовала цель защитить своего ребенка", — говорится в сообщении.
Досудебное и судебное следствие, проведенные неполно, привели к тому, что в отношении Ткаченко был вынесен обвинительный приговор. В связи с этим, председатель СК России предложил Генеральному прокурору обжаловать приговор в кассационном порядке.
Как неоднократно сообщал Amic.ru, жительница Алтайского края Оксана Ткаченко больше шести лет лишения свободы за покушение на убийство. СМИ писали, что бывший муж осужденной часто избивал ее и сына. Три года назад Ткаченко купила травматический пистолет для самообороны. В один из дней жительница Барнаула приехала в дом к бывшему мужу, чтобы забрать вещи сына.
Мужчина ударил ребенка, тогда осужденная выстрелила в бывшего супруга. Появлялась информация, что против самого мужчины ране было возбуждено уголовное дело, но через год дело закрыли, а обвиняемой стала Оксана Ткаченко. Мужчина отсудил у бывшей жены 400 тысяч рублей компенсации. Известно, что бывший муж осужденной раньше работал в ГИБДД.
Отметим, приговор жительнице Барнаула вызвал большой общественный резонанс. В поддержку осужденной была создана петиция.
Отметим, что по некоторым данным, сейчас Оксана Ткаченко находится в женской колонии в Шипуново.
Комментарии
Понеслось(((((
Ну вот, освободят даму с низкой социальной ответственностью. Главные дышлокруты за дело взялись
...Мужчина ударил ребенка... Факт избиения материалами суда не подтверждён. "Онажемать" придумала безотказный способ шантажа бывшего мужа, но в кои то веки не прокатило. И очень плохо что СК в лице своего руководителя занимается откровенно беззаконным популизмом. А по поводу "обвинительного уклона", так у нас 100 % дел ведутся в его ключе, и где же тогда г-н Бастрыкин.
Правильно Бастрыкин сказал!
Стоило делу уйти наверх и сразу в воздухе все переобулись. Не удивлюсь, если муж присядет лет на несколько
Туда ему и дорога. За враньё, лицемерие, и детей бить нельзя.
Мне кажется, это будет справедливо.