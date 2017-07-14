Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично обратился к Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой обжаловать приговор жительнице Алтайского края Оксане Ткаченко, которая была приговорена к 6 годам тюрьмы за покушение на убийство своего супруга.

"Основанием для обращения к генпрокурору стали результаты тщательного анализа копий материалов уголовного дела и приговора в центральном аппарате СК России, который показал, что первоначально по результатам расследования было принято обоснованное решение о прекращении уголовного дела, однако это решение было отменено прокурором", — говорится в сообщении ведомства.

Как считают в Следственном комитете, после возобновления следствия, на основании изменения показаний одним из очевидцев событий, расследование проводилось с явным обвинительным уклоном.

"Ни следствие, ни суд не исследовали доводы защиты, не изучили личность потерпевшего, ранее дважды судимого за преступления против личности, не выяснили причины изменений показаний ключевым свидетелем и не проанализировали все данные об обвиняемой, которая в указанной ситуации преследовала цель защитить своего ребенка", — говорится в сообщении.

Досудебное и судебное следствие, проведенные неполно, привели к тому, что в отношении Ткаченко был вынесен обвинительный приговор. В связи с этим, председатель СК России предложил Генеральному прокурору обжаловать приговор в кассационном порядке.

Как неоднократно сообщал Amic.ru, жительница Алтайского края Оксана Ткаченко больше шести лет лишения свободы за покушение на убийство. СМИ писали, что бывший муж осужденной часто избивал ее и сына. Три года назад Ткаченко купила травматический пистолет для самообороны. В один из дней жительница Барнаула приехала в дом к бывшему мужу, чтобы забрать вещи сына.

Мужчина ударил ребенка, тогда осужденная выстрелила в бывшего супруга. Появлялась информация, что против самого мужчины ране было возбуждено уголовное дело, но через год дело закрыли, а обвиняемой стала Оксана Ткаченко. Мужчина отсудил у бывшей жены 400 тысяч рублей компенсации. Известно, что бывший муж осужденной раньше работал в ГИБДД.

Отметим, приговор жительнице Барнаула вызвал большой общественный резонанс. В поддержку осужденной была создана петиция.

Отметим, что по некоторым данным, сейчас Оксана Ткаченко находится в женской колонии в Шипуново.