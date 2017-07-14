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Движение перекроют на участке улицы Георгия Исакова в Барнауле от улицы Попова до четной стороны улицы Островского в ночь на 15 июля, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ограничение будет действовать с 22:00 14 июля до 10 часов 15 июля. Перекрытие улицы связано с проведением аварийных работ по ремонту участка теплотрассы.

В связи с этим временно изменятся схемы движения общественного транспорта.

Так, автобусы №6 пустят по следующей схеме: …улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова – нечетная сторона улицы Островского – улица Антона Петрова, далее по маршруту.

Маршрут №24 временно пройдет по схеме: …улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее по маршруту.

Автобусы №29 будут двигаться от улицы Георгия Исакова – улица Попова – улица Юрина – четная сторона улицы Островского – улица Георгия Исакова, далее по маршруту.