Активисты партии "Единая Россия" выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Оказалось, что продавал его в "пивнушке" лично депутат Барнаульской городской думы от КПРФ Иван Карпов. ИА "Амител" перепроверило информацию у Карпова.
По информации пресс-службы "ЕР", профилактический рейд по Индустриальному району Барнаула прошел в рамках партийного проекта "Народный контроль" в четверг, 13 июля. Поводом послужили обращения граждан на "горячую линию".
"В одной из точек, расположенной на улице Шумакова, "народным контролерам" удалось зафиксировать продажу алкоголя молодым людям явно не достигшим возраста 18 лет. Продавец, несмотря на юный возраст покупателей, не спросил документы, удостоверяющие личность и продал алкогольную продукцию. В ходе профилактической беседы выяснилось, что непосредственную торговлю осуществлял депутат фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе, член Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иван Карпов", — сказано в релизе партии.
Корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к Ивану Карпову. Сначала он сказал, что "это ошибка какая-то" и добавил что "не будет об этом говорить". Позже сказал, что занят и комментировать тему не станет.
"На нашу законную просьбу предоставить книгу жалоб и предложений для внесения записи, депутат сообщил, что недавно открылся, и она попросту отсутствует. При этом на данную торговую точку уже неоднократно поступали жалобы о продаже алкоголя юным покупателям. Мы сообщили об инциденте в полицию, и будем держать ситуацию на контроле", — рассказал участник рейда, заместитель руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии" Дмитрий Домрачев.
Фото и видео материалы по итогам проверки передали в контролирующие и правоохранительные органы.
Сообщить о фактах продажи алкогольной или табачной продукции несовершеннолетним можно написав обращение на электронный адрес nkontrol22@mail.ru или по телефону 8 (3852) 506-301.
Комментарии
таких только как Мастинина-"Грача" птицей на зоне исправляют или сразу кастрировать - быдло оно не понимает что занимается не торговлей а деградацией нации. Был бы умный - занимался бы другим.
нужно наказывать родителей, за то что их дети покупают алкоголь - только так будет порядок!
Вот и депутата поймали, нежданчик получился.
Вот кому-то влетит дома
Вот оно будущее КПРФ , ничего дома отец депутатскими корками и дедовским солдатским ремнем быстро по заднице в воспитательных целях отшлепает.
сейчас активисты КПРФ тем же способом проверят другие партии...
сейчас активисты КПРФ тем же способом проверят другие партии...
ЕР на пиво заморачиваться не будут - там тайгу в Китай гонят, да на строительстве дорог коммуниздят
коммуниздят..
единороссиздят
посмотрел видос. голимая подстава.
стоял крысенок, исподтишка снимал. ждал когда зайдет эта кукушка мокрощелая. ксения наверно подрабатывает.
иначе чего бы эта курица свои документы каким то хмырям дала посмотреть?
ну и расположение у пивняка классное.
один вход в ломбард и пивнушку