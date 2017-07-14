Активисты партии "Единая Россия" выявили факт продажи алкоголя несовершеннолетним. Оказалось, что продавал его в "пивнушке" лично депутат Барнаульской городской думы от КПРФ Иван Карпов. ИА "Амител" перепроверило информацию у Карпова.

По информации пресс-службы "ЕР", профилактический рейд по Индустриальному району Барнаула прошел в рамках партийного проекта "Народный контроль" в четверг, 13 июля. Поводом послужили обращения граждан на "горячую линию".

"В одной из точек, расположенной на улице Шумакова, "народным контролерам" удалось зафиксировать продажу алкоголя молодым людям явно не достигшим возраста 18 лет. Продавец, несмотря на юный возраст покупателей, не спросил документы, удостоверяющие личность и продал алкогольную продукцию. В ходе профилактической беседы выяснилось, что непосредственную торговлю осуществлял депутат фракции КПРФ в Барнаульской городской Думе, член Бюро Алтайского краевого комитета КПРФ Иван Карпов", — сказано в релизе партии.

Корреспондент ИА "Амител" обратился за комментарием к Ивану Карпову. Сначала он сказал, что "это ошибка какая-то" и добавил что "не будет об этом говорить". Позже сказал, что занят и комментировать тему не станет.

"На нашу законную просьбу предоставить книгу жалоб и предложений для внесения записи, депутат сообщил, что недавно открылся, и она попросту отсутствует. При этом на данную торговую точку уже неоднократно поступали жалобы о продаже алкоголя юным покупателям. Мы сообщили об инциденте в полицию, и будем держать ситуацию на контроле", — рассказал участник рейда, заместитель руководителя регионального штаба "Молодой Гвардии" Дмитрий Домрачев.

Фото и видео материалы по итогам проверки передали в контролирующие и правоохранительные органы.

Сообщить о фактах продажи алкогольной или табачной продукции несовершеннолетним можно написав обращение на электронный адрес nkontrol22@mail.ru или по телефону 8 (3852) 506-301.