Около 100 жилых домов контуру ТЭЦ-2 в Барнауле по-прежнему остаются без горячей воды, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

"Энергетики продолжают работы по устранению повреждений, влияющих на подачу горячего водоснабжения в дома барнаульцев. Повреждения были выявлены при заполнении тепловых сетей по контуру ТЭЦ-2",-сказано в сообщении ведомства.

На предстоящих выходных энергетики будут работать круглосуточно, чтобы горячая вода, как можно быстрее вернулась в жилые дома. Ситуация остается под пристальным контролем администрации города и районов. Накануне в мэрии говорили, что без горячей воды по контуру ТЭЦ-2 оставалось примерно 50 домов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , первая волна отключения теплого водоснабжения в Барнауле, начавшаяся в мае и завершившая в июне, также отметилась эпизодами, когда горячая вода вернулась в дома горожан с существенным опозданием.



