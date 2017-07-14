Президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналистов о том, хотел ли он пригласить главу российского государства Владимира Путина в Белый дом. Об этом пишет "Коммерсант".

"Я не думаю, что сейчас нужное время для этого, но мой ответ — да, пригласил бы",— отметил американский лидер.

Также Дональд Трамп рассказал журналистам о том, что хочет спросить у Владимира Путина при следующей встрече.

"Когда я в следующий раз встречусь с Путиным, я спрошу его: "За кого вы были на самом деле?",— отметил он.

Ранее президент США сказал, что не хочет отменять санкции против России. Он отменит их только в том случае, если получит какую-то выгоду от России.