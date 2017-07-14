Телефонные мошенники похитили деньги у пенсионерки из села Красный Яр, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, на телефон женщины позвонил неизвестный и сообщил, что он ее брат. Он также рассказал, что его задержала полиция и ему нужны деньги, чтобы его отпустили.

Мужчина рассказал, чтобы уладить проблему нужно десять тысяч рублей. Но пенсионерка сообщила, что у нее на карточке только чуть больше 2600 рублей. Через терминал оплаты она перевела все, что имела — 2600 рублей мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело.