Более девяти миллионов просмотров набрало видео, в котором пара по-раздельности выходит из туалета самолета.

Это видео снял пассажир этого же рейса. Самолет летел из Лондона в Майами. На кадрах видно, что сначала из туалета выходит смущенная девушка, а потом улыбающийся парень. Пара думает, что их совместный поход в туалет остался незамеченным, пишет "Вести.Ru".

Видео было опубликовано 7 июля и уже набрало более 259 тысяч лайков.