Более девяти миллионов просмотров набрало видео, в котором пара по-раздельности выходит из туалета самолета.
Это видео снял пассажир этого же рейса. Самолет летел из Лондона в Майами. На кадрах видно, что сначала из туалета выходит смущенная девушка, а потом улыбающийся парень. Пара думает, что их совместный поход в туалет остался незамеченным, пишет "Вести.Ru".
Видео было опубликовано 7 июля и уже набрало более 259 тысяч лайков.
Комментарии
Вот такова наша реальность...Людей интересует то,что интересовать не можжет...
А вам не интересно-не смотрите.
Он не можжет ))))
зачем это???
может, он ей муж и просто платье придерживал или она ему рубашку зашивала
А почему ваши новости такие бородато-баянистые?
очкастый онанист-вуайерист.
-присунул
вдул
Почему сразу вдул? Свежую прессу читали..