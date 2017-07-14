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Третье Малаховское кольцо в Барнауле начнут строить со следующей недели

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Созданием инфраструктурного объекта займется компания "Алтайдорстрой"

Фото: noretec.ru

Строительство третьего малаховского кольца возле ТЦ "Волна" в Барнауле начнется уже со следующей недели, сообщил порталу Amic.ru главный инженер компании "Алтайдорстрой" Евгений Гунченко.

"Подготовительные работы уже начались. В данный момент ведется согласование схем движения на время проведения работ. Также решаются вопросы с субподрядчиками, по выносу коммуникаций, которых здесь очень много. Это и газ, и канализация, и тепловые сети", — отметил собеседник.

Кроме того, по словам Евгения Гунченко, сейчас ведется ямочный ремонт малой проезжей части улицы Малахова, где интенсивность движения, очевидно, возрастет в связи с начинающейся стройкой у ТЦ "Волна".

Что касается организации движения на период строительства, то полностью его перекрывать не будут. Сейчас речь идет об организации полуколец. Первое, или как его назвал собеседник, южное, будет организовано близ "Ашана".

Затем полукольцо будет организовано от проезжей части до Северного Власихинского проезда.

Напомним, что подрядчик, который займется строительством объекта, был определен мэрией совсем недавно. Победителем аукциона оказалась компания "Алтайдорстрой".

Предложение участника аукциона составило 192 347 353,33 рубля, что почти на миллион рублей ниже начальной цены контракта.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году. Полностью все работы на этом участке должны быть окончены летом 2019 года.

Согласно проекту, у ТЦ "Волна" организуют кольцевое движение и переобустроят трамвайные пути.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.07.2017 13:05
- гость -

почти на миллион рублей ниже начальной цены контракта.

вот это сэкономили.

0  0
14.07.2017 13:24
- гость -

перекрывать будут?

0  0
14.07.2017 13:28
- гость -

дешевле просто волну снести

0  0
14.07.2017 13:30
Линч

Ув.журнилисты, почему нельзя писать более информативно? Одно и то же из раза в раз в раз переписываете, однако до сих пор ни примерной схемы кольца ни схемы изменения маршрута трамваев не приложили! Я, к примеру, каждый день на работу от ост.Кристалл до ост.Шумакова езжу. Каким образом мне теперь свой путь планировать? Может вообще выгоднее по времени станет пешком ходить.

0  0
14.07.2017 13:38
- гость -


14.07.2017 13:30
Линч

еще нет окончательной информации

"Подготовительные работы уже начались. В данный момент ведется согласование схем движения на время проведения работ. Также решаются вопросы с субподрядчиками, по выносу коммуникаций, которых здесь очень много. Это и газ, и канализация, и тепловые сети", — отметил собеседник.

так что ждем-с

0  0
14.07.2017 13:44
- гость -


14.07.2017 13:38
- гость -
вообще-то, это полный 3,14. Все эти вопросы должны были решаться на момент утверждения проекта! Порядок выноса коммуникаций, объездные пути и т.д. Это еще раз говорит о том, что делают все наспех! К октябрю не успеют, город зимой встанет в огромную пробку.

0  0
14.07.2017 13:49
- гость -

К октябрю не успеют, город зимой встанет в огромную пробку.

Вы, свои выселки с целым городом не ассоциируйте пожалуйста.)

0  0
14.07.2017 13:52
Кока-кольщик

Вы, свои выселки с целым городом не ассоциируйте пожалуйста.)

центровые подтянулись)

0  0
14.07.2017 13:54
- гость -

Не решит транспортной проблемы кольцевое движение,кто то кого то должен будет пропускать.....Необходимо делать двухуровневую развязку!Не думаю,что он была бы затратнее!

0  0
14.07.2017 14:18
Kimi

"Полностью все работы на этом участке должны быть окончены летом 2019 года."
ДВА ГОДА будут кольцо делать?????
В Москве за это время два уровня бы забубенили в легкую. И даже за год...
Капздец просто. И ценник.....
И чем станет лучше то?

0  0
14.07.2017 14:24
- гость -

Вот и я о том же,Кими)

0  0
14.07.2017 14:24
4ugun

Надо еще сделать кольцо малахова-космонавтов, и переименовтаь малахова в ауди.

0  0
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