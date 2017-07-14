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Строительство третьего малаховского кольца возле ТЦ "Волна" в Барнауле начнется уже со следующей недели, сообщил порталу Amic.ru главный инженер компании "Алтайдорстрой" Евгений Гунченко.

"Подготовительные работы уже начались. В данный момент ведется согласование схем движения на время проведения работ. Также решаются вопросы с субподрядчиками, по выносу коммуникаций, которых здесь очень много. Это и газ, и канализация, и тепловые сети", — отметил собеседник.

Кроме того, по словам Евгения Гунченко, сейчас ведется ямочный ремонт малой проезжей части улицы Малахова, где интенсивность движения, очевидно, возрастет в связи с начинающейся стройкой у ТЦ "Волна".

Что касается организации движения на период строительства, то полностью его перекрывать не будут. Сейчас речь идет об организации полуколец. Первое, или как его назвал собеседник, южное, будет организовано близ "Ашана".

Затем полукольцо будет организовано от проезжей части до Северного Власихинского проезда.

Напомним, что подрядчик, который займется строительством объекта, был определен мэрией совсем недавно. Победителем аукциона оказалась компания "Алтайдорстрой".

Предложение участника аукциона составило 192 347 353,33 рубля, что почти на миллион рублей ниже начальной цены контракта.

Портал Amic.ru неоднократно сообщал, что основная часть работ на третьем малаховском кольце должна завершиться уже в этом году. Полностью все работы на этом участке должны быть окончены летом 2019 года.

Согласно проекту, у ТЦ "Волна" организуют кольцевое движение и переобустроят трамвайные пути.