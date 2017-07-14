Возгорание квартиры, расположенной на десятом этаже многоэтажного жилого дома, произошло в центре Барнаула днем в пятницу, 14 июля. Об этом ИА "Амител" рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Вероятная причина возникновение пожара — замыкание электропроводки. Площадь пожара составила три квадратных метра",- уточняют в ведомстве.

Пожарные эвакуировали из подъезда десять человек из-за задымления. В результате пожара никто не пострадал.