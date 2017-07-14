Подозреваемого в убийстве десятилетнего мальчика из города Касли (Челябинская область) Ивана Котова нашли мертвым в камере СИЗО, пишет "Интефракс".

Как уточняет издание, тело 29-летнего подозреваемого нашли в четверг, 13 июля. По данному факту назначена проверка.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал в середине июня. Он уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками. Спустя время был найден подозреваемый. По данным следствия, он совершил убийство во дворе своего дома, несколько раз ударив мальчика по голове обухом топора. После этого закопал тело ребенка в огороде.