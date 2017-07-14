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Подозреваемый в убийстве школьника в Челябинске умер в СИЗО

, ИА "Амител"
Тело 29-летнего подозреваемого нашли вечером в четверг, 13 июля

Фото: mtdata.ru

Подозреваемого в убийстве десятилетнего мальчика из города Касли (Челябинская область) Ивана Котова нашли мертвым в камере СИЗО, пишет "Интефракс".

Как уточняет издание, тело 29-летнего подозреваемого нашли в четверг, 13 июля. По данному факту назначена проверка.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал в середине июня. Он уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками. Спустя время был найден подозреваемый. По данным следствия, он совершил убийство во дворе своего дома, несколько раз ударив мальчика по голове обухом топора. После этого закопал тело ребенка в огороде.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.07.2017 13:52
месный

забыл как дышать и умер?

0  0
14.07.2017 14:12
- гость -

Страна рабов,убийц и вертухаев.

0  0
14.07.2017 14:15
- гость -

Кто-то аккуратно зачистил концы.Про алкоголь в крови мальчика информации нет?

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