Фото: barnaul.org
Улицу Покровскую в Барнауле, где сконцентрировано большое количество автосервисов и автомагазинов, наконец-то отремонтируют — дорожники уже приступили к проведению работ.
В пресс-центре городской администрации уточняют, что капитальный ремонт Покровской в границах улиц 42-й Краснознаменной Бригады и Юрина будет проведен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".
К данному моменту дорожное полотно на Покровской обработали фрезой и сейчас специалисты проводят геодезические измерения. Затем будет демонтирован старый бордюрный камень.
Кроме того, здесь проложили резервные трубы для коммуникаций, которые можно будет отремонтировать без вскрытия асфальта.
В целом на этой улице планируется выполнить ремонт на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Протяженность участка составляет полкилометра.
Кроме укладки асфальта в два слоя здесь отремонтирую тротуары, парковки и установят перила.
Средства на ремонт выделяются в сумме 6,5 миллиона рублей. Завершение работ намечено на конец июля.
Комментарии
ДОЖДАЛИСЬ!!!!!
Чудеса все-таки бывают....