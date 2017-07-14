Фото: barnaul.org

Улицу Покровскую в Барнауле, где сконцентрировано большое количество автосервисов и автомагазинов, наконец-то отремонтируют — дорожники уже приступили к проведению работ.

В пресс-центре городской администрации уточняют, что капитальный ремонт Покровской в границах улиц 42-й Краснознаменной Бригады и Юрина будет проведен в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

К данному моменту дорожное полотно на Покровской обработали фрезой и сейчас специалисты проводят геодезические измерения. Затем будет демонтирован старый бордюрный камень.

Кроме того, здесь проложили резервные трубы для коммуникаций, которые можно будет отремонтировать без вскрытия асфальта.

В целом на этой улице планируется выполнить ремонт на площади 4,3 тысячи квадратных метров. Протяженность участка составляет полкилометра.

Кроме укладки асфальта в два слоя здесь отремонтирую тротуары, парковки и установят перила.

Средства на ремонт выделяются в сумме 6,5 миллиона рублей. Завершение работ намечено на конец июля.