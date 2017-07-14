Пока вся страна обсуждает встречу президентов США и России, корреспонденты ИА "Амител" взяли интервью у "ненастоящего Путина". Если раньше каждый второй умел пародировать Горбачева, каждый первый, понимаешь, Бориса Ельцина, то нынешнего президента России Владимира Путина пародируют единицы. Причем, удачными эти пародии назвать порой очень сложно. И пожалуй, единственный, к кому не возникает никаких вопросов — это Дмитрий Грачев, который на протяжении ряда лет представляет на ТНТ первое лицо государства.

Корреспондент: Наблюдаете за поведением президента и его речью по телевизору? Есть ли интонационные или физиогномические изменения, которые вы подметили и приняли в работу?

Дмитрий Грачев: Это происходит не специально, автоматически. Вижу его на экране и обращаю внимание на новые жесты, мимику, на то как он шутит. Он постоянно меняется, стал чаще шутить. Может он за мной тоже наблюдает.

Корр.: Часто ли вы носите деловые костюмы? Как в таком виде реагируют на вас незнакомые люди?

Д.Г.: Деловые костюмы ношу очень редко. Даже когда работал в банке, мне разрешали не соблюдать корпоративный стиль. Когда приходил в костюме, начальство на совещаниях чувствовало себя не уютно, начинали передо мной отчитываться.

Фото ТНТ

Корр.: Самый дикий случай проявления эмоций от людей по отношению к президенту, которого разглядели в вас? А агрессия была?

Д.Г.: "Самый дикий" случай выделить сложно, много было очень смешных ситуаций, причём не только в России, но и за границей. Агрессии, к счастью, не было. Возможно, люди думают: а вдруг он тоже дзюдо владеет?

Корр.: Как вы попали в Comedy Club, уже как президент?

Д.Г.: Сначала как премьер-министр, этого требовала Конституция РФ. Президентом тогда был Медведев. Потом прошли выборы, люди уже сутра пришли на избирательный участок, явка была хорошая. Все были: Мартиросян, Харламов, Батрутдинов, Ревва… Вот, скоро опять выборы.

Корр.: Были в вашей жизни ситуации, когда вас просили кого-то так разыграть?

Д.Г.: Время от времени делаю это по просьбе друзей, разыгрываю их родственников или знакомых. Пусть даже на долю секунды, но кто-то действительно верит или сомневается: а вдруг? Но, по большей части, конечно, понимают, что это я.

Фото ТНТ

Корр.: Другие двойники президента вам встречались? Как проходили такие встречи?

Д.Г.: Двойники не встречались, не факт, что они есть. А вот похожие люди попадались. У каждого из них были свои преимущества, но такого, чтобы я опешил не было. А вот двойника Медведева я видел. Выступал на одном корпоративном празднике, и уже после ко мне подвели человека и сказали, а у нас Медведев работает. Я, честно говоря, обалдел, он был очень похож. Правда, вживую я настоящего Медведева не видел.

Корр.: Жена не отговаривает вас навсегда отказаться от эксплуатации образа президента? Мол, не хочу быть "первой леди".

Д.Г.: Разве можно отказаться от роли первой леди?!

Корр.: А из Кремля или администрации президента приходили благодарственные телеграммы хоть раз? Может, до вас доходили отзывы...

Д.Г.: Ни одной телеграммы пока не было. Может Почта России их никак не донесёт, или адрес путают..

Напомним, с 17 июля марафоны Сomedy Club можно увидеть на ТНТ с 13:00 до 19:00 по будням