В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на одну интересную новость.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сократил поездки по стране, написали 13 июля в СМИ. Эту информацию поспешила опровергнуть его пресс-секретарь Наталья Тимакова, заявив, что начальник наоборот активно ездит по России, особенно туда, где в сентябре предстоят региональные выборы.

Как нам удалось выяснить, из 85 субъектов РФ с официальным визитом Медведев посетил только 84. Как в статусе президента, так и в статусе премьер-министра.

В августе 2011 года Медведев (будучи президентом), посещая Адыгею, отметил, что эта республика оставалась в числе тех немногих регионов России, в которых он еще не был. По его словам, "число таких территорий стремится к нулю". В ноябре того же года Медведев посетил Барнаул, где принял участие в студенческом форуме и встретился с сибирскими губернаторами. От Республики Алтай побывали мэр Горно-Алтайска и лидер организации "Молодой Алтай". Тогда Медведев получил приглашение посетить и соседнюю с Алтайским краем республику. Впрочем, за прошедшие годы это было далеко не единственное приглашение.

Как отмечают проживающие в республике политические и общественные деятели, неофициально Медведев (будучи президентом и премьером) посещает алтайские горы довольно регулярно. Помнят даже его неофициальный приезд в 2005 году, правда тогда Дмитрий Анатольевич был только лишь руководителем Администрации президента России.

Он там бывал

Медведев в компании президента России Владимира Путина посещали Республику Тыва, где рыбачили и купались вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Примерно по этому же поводу он посещал несколько раз Астраханскую область, где рыба тоже хорошо плывет на червячка.

В Краснодарском крае он оценивал местное вино и обсуждал проблемы виноделия. На местном винодельческом предприятии ему раскрыли технологии производства шампанского. В Волгоградской области Дмитрий Анатольевич оценил уже дороги Волгограда, по которым ему пришлось проехать, назвав их "убитыми".

В Костромской области ему продемонстрировали комплексы автоматизированной обработки избирательных бюллетеней, которые были задействованы на выборах президента в 2012 году и скандальных декабрьских выборах в Госдуму в декабре 2011 года.

Его визит в Забайкальский край раскритиковал один из местных чиновников, заявив, что в приезде не было никакого смысла, якобы обсуждались проблемы охраны труда, и давались советы рабочим идти жениться и брать ипотеку. А вот в Вологодскую область Медведева приглашал сам Дед Мороз, который ждет его в своей резиденции в Великом Устюге.

В Рязанской области он посетил урок для учащихся школ "Я люблю Россию!". До этого на Ямале он сыграл в бадминтон и немного в пинг-понг.

Во второй половине 2017 года Медведев намерен посетить Амурскую область, где планирует присутствовать на двух запусках космических ракет. А в самой области он желает "увидеть счастливые лица людей".