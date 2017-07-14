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Пассажиры прогулочного теплохода "Веранда" в Барнауле упали в воду вместе с трапом — по данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, сам инцидент случился 8 июля при высадке пассажиров на причал.

"Трап, установленный между бортом теплохода и причалом, с находящимися на нем тремя пассажирами упал в воду. В нарушение Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации судно не было пришвартовано должным образом и по неустановленной причине изменило свое положение, что привело к падению пассажиров, находящихся в тот момент на трапе, в реку Обь", — уточняют обстоятельства ЧП в Следственном комитете.

К счастью, никто не пострадал. Однако жизни и здоровью пассажиров угрожала реальная опасность.

В случившемся следователи усмотрели состав преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей.

Отметим, что теплоход "Веранда" принадлежит ООО "Барнаульский речной порт".