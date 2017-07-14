Троллейбусный маршрут №6 из-за проведения Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" 18 июля на несколько часов изменит свой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба МУП "Горэлектротранса".

Троллейбусы будут ходить по измененному маршруту с 10-00 до 15-00. Маршрут движения:

Площадь Победы – проспект Ленина – проспект Космонавтов – Шинный завод – улица Малахова – улица Балтийская – улица Взлетная – улица Балтийская – улица Малахова – проспект Космонавтов – проспект Ленина – площадь Победы.

После 15-00 троллейбусы будут ходить по обычной схеме.