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Три человека открыли огонь у Храмовой горы в Иерусалиме

, ИА "Амител"
Полиция ликвидировала стрелявших

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировала трех человек, открывших стрельбу по израильтянам у Храмовой горы в Иерусалиме. Об этом пишет РИА "Новости".

Как пишет издание, злоумышленники открыли огонь и успели ранить трех человек. После их ликвидировала полиция. Нападавшие, по данным полиции, попытались скрыться на территории комплекса мечетей Храмовой горы, которая почитается как третья по значимости святыня исламского мира.

При злоумышленников нашли  два пистолета-пулемета "Карл-Густав" и пистолет. Что касается пострадавших, то двое из них находятся в критическом состоянии.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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