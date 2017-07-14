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Нестабильная и прохладная погода ожидает жителей Алтайского края в предстоящие выходные — в регионе прогнозируют ливни, грозы и град.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого ЦГМС Людмила Сырых, в период с субботы по понедельник в регионе будет неустойчивая погода с дождями, в том числе ливневыми, и порывами сильного ветра.

"Наиболее обильные осадки и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в предгорных районах в дневное время. В ночное время в связи с понижением температуры и ослаблением ветра в северных районах ожидается туман", — уточнила собеседница.

Ночные температуры в крае в выходные будут составлять +10...+15 градусов. Днем будет около +20...+25 градусов. С началом новой рабочей недели ожидается повышение температуры до +25...+27 градусов.