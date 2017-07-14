Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность введения налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки в интернет-магазинах. Об этом пишет газета "Известия".

Как сообщает издание, это можно осуществить вместо таможенных сборов. Если все-таки покупки по интернету обложат налогом, то товары в сети подорожают на 18%.

Такая мера поможет принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей в год.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил найти пути создания равных условий торговли в Интернете для российских компаний на территории РФ. Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС.