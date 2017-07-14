Федеральная антимонопольная служба рассматривает возможность введения налога на добавленную стоимость (НДС) на покупки в интернет-магазинах. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщает издание, это можно осуществить вместо таможенных сборов. Если все-таки покупки по интернету обложат налогом, то товары в сети подорожают на 18%.
Такая мера поможет принести в бюджет России порядка 100 млрд рублей в год.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил найти пути создания равных условий торговли в Интернете для российских компаний на территории РФ. Ответственным за исполнение поручения была назначена ФАС.
Комментарии
Зашибись решение...
Опять за счет народа. Сволочи. Другого слова не нахожу...........
Всё бы им народ грабить.
Убили производства, даже магазин типа Алиэкспресс сделать не могут, но налог плати. За что?
Да уж пусть всё забирают. На тарелку супа в день оставить и хорош.
Эта мера принесет казне 100 миллиардов рублей в год ----------------- Эта мера ускорит кончину этой власти.
А у казны харя не треснет? И кто такой этот казна? Почему ему всё, а народу хрен на палочке? Может пора этого казну в землю зарыть?