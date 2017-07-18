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Как не стать заложником долгостроя?

, ИА "Амител"
Эксперты рассказывают об основных критериях правильного выбора застройщика

В 2017 году аналитики Sberbank CIB провели социологический опрос на предмет выявления наиболее важных критериев при выборе застройщика на первичном рынке.

Вопреки мнению ряда экспертов, утверждавших, что ключевую роль в выборе играет популярность бренда застройщика, население указало наиболее важным критерием соблюдение заявленных сроков строительства.

Следует признать, что данный результат отражает существующее настроение в нашей стране: переживая второй экономический кризис менее чем за 10 лет, потребители перестают "вестись" на яркий фантик, им хочется надежности и выполнения принятых обязательств в установленный срок.

Приобретение собственного жилья в нашей стране все еще остается достаточно сложным процессом, в отличие от западного подхода с низкими ипотечными ставками и доступными механизмами покупки. Именно поэтому, приняв и так достаточно сложное решение, покупатель не хочет постоянно находиться в стрессе от мысли о том, достроится ли его дом в срок и сможет ли он туда переехать. А учитывая тенденции современного первичного рынка недвижимости, ему уже и так надо платить ипотеку и думать о будущем ремонте.

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве…" регулирует вопрос срока строительства тремя лаконичными и простыми пунктами статьи 6:

1. Застройщик должен передать дольщику квартиру в единый для всех участников долевого строительства срок.

2. За нарушение срока передачи застройщик обязан уплатить неустойку.

3. Если строительство не может быть завершено в установленный срок, застройщик обязан уведомить дольщика за два месяца до истечения срока об этом и предложить перенести сроки в договоре.

На практике же вопрос соблюдения застройщиками сроков не так уж и прост. По состоянию на лето 2017 года в активных стадиях банкротства находятся 134 компании-застройщика: это 651 дом общей площадью более 4 миллионов квадратных метров. Наиболее проблемными регионами по данному показателю являются Московская область, Челябинская область и г. Москва.

В нашем регионе, по данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в стадии банкротства находятся всего три компании. Аналогичный показатель можно отметить у соседних регионов – Республики Алтай и Кемеровской области.

Наибольшее количество застройщиков в стадии банкротства среди "соседей" ожидаемо расположилось в Новосибирской области – 29 компаний.

По данным государственной инспекции Алтайского края за первое полугодие 2017 года, с нарушением сроков в нашем регионе было введено всего три многоквартирных дома (за аналогичный период 2016 года – пять).

Показатели нашего региона на фоне других регионов и в масштабе страны в целом можно оценить как позитивные. Однако не стоит забывать, что за каждой сухой цифрой данных показателей скрываются истории людей, целых семей, которые мечтали приобрести свою квартиру, начать новый этап своей жизни, однако по причине нарушения сроков строительства не смогли этого сделать.

Как не попасть в такую ситуацию? Как выбрать застройщика, который добросовестно построит дом в установленные им же сроки?

Во-первых, изучите прошлый опыт строительства компании: сколько объектов компания построила, как соблюдала сроки. Предпочтение стоит отдать компаниям, которые уже реализовывали проекты строительства с соблюдением установленных сроков. Источником такой информации может быть сайт самого застройщика, специализированные форумы, посвященные вопросам новостроек, новостная лента, телефон доверия по вопросам долевого строительства Государственной инспекции Алтайского края. В последнем случае можно даже прийти на прием к руководителю или специалистам и задать интересующие вас вопросы о работе застройщика. С учетом уровня контроля за деятельностью застройщиков и периодичностью предоставления отчетности и проведения проверок такая информация будет достоверной и обоснованной.

Во-вторых, следует обратить внимание на количество реализуемых проектов строительства. Как правило, масштабные и громоздкие проекты являются более рискованными в сравнении с несколькими строящимися домами.

В-третьих, не пожалейте времени и посетите строительную площадку (записавшись на экскурсию либо просто посмотрев со стороны), ведь не зря говорят: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". Если стройка стоит или находится в вялотекущем состоянии, лучше не рисковать с вложением денег, несмотря на привлекательные предложения. Как правило, темпы строительства напрямую отражают финансовую состоятельность компании.

В-четвертых, рекомендуем обратиться с запросом к системе арбитражных судов: проверьте отсутствие заявлений о банкротстве, споров с подрядчиками или государственными органами.

Инвестиционно-строительная компания "Алгоритм" является одним из ведущих застройщиков Алтайского края. По состоянию на текущую дату компания ввела в эксплуатацию пять объектов с опережением установленных сроков от полугода до одного года. Компания удостоена золотого знака "Надежный Застройщик России – 2016".

Обеспечение исполнения обязательств осуществляется путем страхования ответственности в Потребительском обществе взаимного страхования Застройщиков.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://www.alg22.ru.

ИСК "Алгоритм"
Офисы продаж:
пр-т Социалистический, 54 (пн-пт: с 8.00 до 17.00)
ул. Балтийская, 103 (пн-чт: с 8.00 до 19.00; пт: с 9.00 до 17.00; сб, вс: с 9.00 до 16.00)
Записаться на экскурсии по строительным объектам можно по телефону: 8 (3852) 72-00-82
Сайт: www.alg22.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

18.07.2017 08:58
- гость -

Стройка началась не вчера. А проблем до ... много. Может просто надо строить на свои (строительным компаниям), если нет, надо идти в банк, если банк ломит проценты, зачем он нужен вообще...

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