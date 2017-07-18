Возможность стать новоселами уже в этом году предоставляет застройщик ЖК “Изумрудный”. Дом почти готов к вводу в эксплуатацию. Отличное качество строительства обеспечено одной из ведущих строительных компаний города Барнаула.

Цены на квартиры в жилом комплексе являются более чем доступными:

Студия обойдется в 1 016 000 рублей;

Однокомнатные квартиры стоят от 1 375 000 рублей;

Цены на двухкомнатные начинаются от 1 899 810 рублей.

Инфраструктура центра города гармонично сочетается с тишиной и уютом спальных районов:

Немного более чем в 600 метрах по прямой от комплекса расположен театр музыкальной комедии;

До ЦУМа расстояние составляет около 950 метров;

Соседнее здание (25 метров) — детский сад №263;

Примерно километр до ближайшей школы №55;

15 минут до АлтГТУ;

БЮИ расположен в 600 метрах от комплекса.

Для удобства клиентов менеджеры отдела продаж всегда могут показать сам проект на строительной площадке. Будущие покупатели могут не только понаблюдать за ходом строительства, но и подняться в свою квартиру и получить консультацию на месте строительства.

Все квартиры дома уже сформированы, выполнены штукатурные работы, залита стяжка. Ввод в эксплуатацию не за горами - можно уже приглашать дизайнера для воплощения всех ваших желаний.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте http://xn----gtbhbeijlk2a5ac0i.xn--p1ai/download/izm-from-04-05-17.pdf

ЖК "Изумрудный"

Телефон отдела продаж: +7(3852)533-000.

Сайт: изумрудный-жк.рф

*Предложение ограничено