Перед всеми, кто отправляется в путешествие в Новосибирск, встает проблема выбора подходящего отеля. Ведь хочется, чтобы он находился близко к метро и к центру города и при этом был максимально комфортным и приятным для проживания.

Обратите внимание на отель River Park — его уникальное расположение на набережной реки Обь, посреди парковой зоны, дарит ощущение отпуска на природе. Но при этом отель располагается в непосредственной близости как от метро, так и от центра Новосибирска.

Рядом с отелем крупнейший городской парк с развлекательными аттракционами и уютными скамейками для тихого отдыха. Из окон номеров открываются прекрасные виды на реку. Кровати оснащены ортопедическими матрасами для здорового сна, а в качестве досуга посетителям предлагают путешествия на теплоходе, пикники на свежем воздухе и настоящий шашлык.

Знакомьтесь с Новосибирском

Буквально в двух шагах от отеля располагается пристань. Администратор поможет организовать незабываемые экскурсии по реке Обь.

Историческая прогулка "6 мостов Новосибирска" поможет поближе познакомиться с городом. Профессиональный гид будет всю дорогу доступно и с юмором рассказывать историю Новосибирска. Гости узнают, как он образовывался, как разрастался, смогут поближе рассмотреть главные связующие нити левого и правого берега, а также сделать шикарное фото на фоне любого из шести мостов – например, современного Бугринского моста или ажурного Комсомольского.

Двухчасовая прогулка подарит ощущение настоящего путешествия и погружения в историю Новосибирска.

Для пар идеально подойдет "Романтический вечер на Оби": на фоне огней вечернего города в записи будут звучать истории любви, связанные с Новосибирском. Трагические и забавные, печальные и банальные, короткие и длинные, но совсем непохожие. В перерывах между историями гости смогут насладиться лирической музыкой.

Для тех, кто хочет отправиться в собственное путешествие по городу, River Park станет подходящей отправной точкой для начала пешей прогулки. Набережная с живописными видами на реку, город и величественные мосты выведут прямиком в исторический центр Новосибирска с его атмосферой большого города, музеями и многими достопримечательностями.

Устройте пикник

В River Park гостей ждет терраса в тени липовых деревьев — идеальное место для отдыха на свежем воздухе и организации пикника.

Приятная музыка, шелест листвы, разнообразие винной и барной карт, авторская подача блюд, стеклянные колбы с настоящим огнем, имитирующие костер, подарят гостям ощущение изысканной загородной трапезы на природе. В меню сделан акцент на хиты летней кухни — шашлыки, блюда на гриле, шедевры из собственной коптильни, свежие овощи и ягоды.

В отеле River Park гостей ждет заботливый персонал, уютные номера с видами на реку и парк, новейшее оборудование конференц-залов и гастрономическое разнообразие кухни.

Отель River Park

Адрес: Новосибирск, улица Добролюбова, дом 2

Бронирование:

По тел.: 8 800 200 96 66 (звонок по России бесплатный), +7 (383) 349-50-50

На сайте: http://www.riverpark.ru/booking/

По эл. почте: bronir@riverpark.ru

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Спецпредложения: http://www.riverpark.ru/specialoffers/

Услуги: http://www.riverpark.ru/roomsandservices/