III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно" пройдет в Алтайском крае 29 июля на территории базы отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Гости фестиваля смогут попробовать вареники с самыми разными начинками. Это картошка, капуста, малина, вишня, смородина, курага, ревень и так далее — организаторы обещают более 50 видов.

Начало фестиваля назначено на 13.00. До 16.30 будут работать тематические площадки,а в 20.00 начнется дискотека.