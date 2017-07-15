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Кто идет на выборы в Барнаульскую гордуму от "Единой России". Полный список

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Партия отправит на выборы 103 кандидата

Фото: Александра Черданцева

"Единая Россия" окончательно определилась, кого отправит на выборы в Барнаульскую думу 10 сентября 2017 года. Список кандидатов, сформированный по итогам майского предварительного внутрипартийного голосования, утвердили на конференции барнаульского отделения партии в пятницу, 14 июля. В распоряжении ИА "Амител" имеется список кандидатов от партии.

Всего партия подготовила к выборам 103 кандидата. Отметим, что для подачи документов на регистрацию у них есть время до 31 июля. Собирать подписи избирателей для регистрации им не потребуется. "Единая Россия" имеет на это льготу.

Одномандатные округа:

№ 1. Белоусова Ксения
№ 2. Жумадилов Марат
№ 3 Локтев Александр
№ 4 Струченко Сергей
№ 5 Маликов Алексей
№ 6 Кулешов Евгений
№ 7 Некрасова Лидия
№ 8 Ряполов Юрий
№ 9 Меркулов Алексей
№ 10 Буевич Галина
№ 11 Абалымов Дмитрий
№ 12 Гросс Александр
№ 13 Лисицын Александр
№ 14 Ананьина Людмила
№ 15 Бочкова Светлана
№ 16 Касплер Валерий
№ 17 Перерядов Вячеслав
№ 18 Носенко Евгений
№ 19 Барсуков Евгений
№ 20 Ельников Александр

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Территориальные группы:

№ 1:

Петриков Алексей
Шаринский Александр
Горкольцева Нина
Григорян Арсен

№ 2:

Сингач Артем
Денисов Дмитрий
Степанова Ольга
Функ Марина

№ 3:

Юдин Виктор
Чернов Владимир
Петрова Елена
Крынина Надежда

№ 4:

Анисимова Инна
Ускова Марина
Татаринцев Евгений
Солодянкина Наталья

№ 5:

Гаврин Геннадий
Толмачев Роман
Ананина Елена
Рунг Александр

№ 6:

Хриспенс Елена
Резинкина Светлана
Дементьева Наталья
Томиленко Сергей

№ 7:

Борисенко Инна
Кочетков Евгений
Ильиных Владимир
Захарова Татьяна

№ 8:

Белькова Лариса
Акопян Сергей
Фурманов Олег
Грицай Оксана

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№ 9:

Лисин Алексей
Янина Наталья
Михальчук Василий
Чернюк Елена

№ 10:

Гущина Евгения
Вялкова Лариса
Щербакова Оксана
Доронина Оксана

№ 11:

Войтюк Сергей
Ильин Роман
Зямина Тамара
Гузев Дмитрий

№ 12:

Огнев Иван
Литвиненко Антон
Артюшкин Андрей
Ильина Людмила

№ 13:

Смирнов Константин
Евстратенко Татьяна
Терехина Валентина
Максимов Евгений

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№ 14:

Ананьина Людмила
Ильиных Дмитрий
Гостевская Людмила
Дериглазова Светлана

№ 15:

Гладких Вячеслав
Лобанова Ольга
Григорьев Алексей
Колотина Татьяна

№ 16:

Касплер Валерий
Репа Роман
Ярошенко Екатерина
Черепанова Наталья

№ 17:

Иванов Александр
Паутова Анна
Артюшенко Оксана
Карнаханов Альберт

№ 18:

Грицай Инесса
Ермолина Любовь
Сергеева Светлана
Заречнев Константин

№ 19:

Вильгельм Ирина
Камышева Ольга
Репкина Татьяна
Кизилов Евгений

№ 20:

Ельников Александр
Тайчер Александр
Ухналева Светлана
Мингаева Ольга

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.07.2017 08:18
- гость -

Идите уже, идите.....

0  0
15.07.2017 08:37
- гость -

Читаю и удивляюсь. Либо люди о которых я раньше не слышал, или жулики. Вот и весь выбор.

0  0
15.07.2017 08:46
Ксения

Недавний Наш Праймирис показал, что эти люди один достойней другова!

0  0
15.07.2017 09:09
- гость -

Насколько же у них нет совести, что бы лезть под лэйблом ЕР, после того, что они сделали со страной.

0  0
15.07.2017 09:50
гость

15.07.2017 08:37
- гость -
Особенно обе Грицай и Камышева.

0  0
15.07.2017 10:15
- гость -

09:09, при вступлении в ЕР совесть отбирают.

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