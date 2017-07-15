"Единая Россия" окончательно определилась, кого отправит на выборы в Барнаульскую думу 10 сентября 2017 года. Список кандидатов, сформированный по итогам майского предварительного внутрипартийного голосования, утвердили на конференции барнаульского отделения партии в пятницу, 14 июля. В распоряжении ИА "Амител" имеется список кандидатов от партии.

Всего партия подготовила к выборам 103 кандидата. Отметим, что для подачи документов на регистрацию у них есть время до 31 июля. Собирать подписи избирателей для регистрации им не потребуется. "Единая Россия" имеет на это льготу.

Одномандатные округа:

№ 1. Белоусова Ксения

№ 2. Жумадилов Марат

№ 3 Локтев Александр

№ 4 Струченко Сергей

№ 5 Маликов Алексей

№ 6 Кулешов Евгений

№ 7 Некрасова Лидия

№ 8 Ряполов Юрий

№ 9 Меркулов Алексей

№ 10 Буевич Галина

№ 11 Абалымов Дмитрий

№ 12 Гросс Александр

№ 13 Лисицын Александр

№ 14 Ананьина Людмила

№ 15 Бочкова Светлана

№ 16 Касплер Валерий

№ 17 Перерядов Вячеслав

№ 18 Носенко Евгений

№ 19 Барсуков Евгений

№ 20 Ельников Александр

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Территориальные группы:

№ 1:

Петриков Алексей

Шаринский Александр

Горкольцева Нина

Григорян Арсен

№ 2:

Сингач Артем

Денисов Дмитрий

Степанова Ольга

Функ Марина

№ 3:

Юдин Виктор

Чернов Владимир

Петрова Елена

Крынина Надежда

№ 4:

Анисимова Инна

Ускова Марина

Татаринцев Евгений

Солодянкина Наталья

№ 5:

Гаврин Геннадий

Толмачев Роман

Ананина Елена

Рунг Александр

№ 6:

Хриспенс Елена

Резинкина Светлана

Дементьева Наталья

Томиленко Сергей

№ 7:

Борисенко Инна

Кочетков Евгений

Ильиных Владимир

Захарова Татьяна

№ 8:

Белькова Лариса

Акопян Сергей

Фурманов Олег

Грицай Оксана

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№ 9:

Лисин Алексей

Янина Наталья

Михальчук Василий

Чернюк Елена

№ 10:

Гущина Евгения

Вялкова Лариса

Щербакова Оксана

Доронина Оксана

№ 11:

Войтюк Сергей

Ильин Роман

Зямина Тамара

Гузев Дмитрий

№ 12:

Огнев Иван

Литвиненко Антон

Артюшкин Андрей

Ильина Людмила

№ 13:

Смирнов Константин

Евстратенко Татьяна

Терехина Валентина

Максимов Евгений

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№ 14:

Ананьина Людмила

Ильиных Дмитрий

Гостевская Людмила

Дериглазова Светлана

№ 15:

Гладких Вячеслав

Лобанова Ольга

Григорьев Алексей

Колотина Татьяна

№ 16:

Касплер Валерий

Репа Роман

Ярошенко Екатерина

Черепанова Наталья

№ 17:

Иванов Александр

Паутова Анна

Артюшенко Оксана

Карнаханов Альберт

№ 18:

Грицай Инесса

Ермолина Любовь

Сергеева Светлана

Заречнев Константин

№ 19:

Вильгельм Ирина

Камышева Ольга

Репкина Татьяна

Кизилов Евгений

№ 20:

Ельников Александр

Тайчер Александр

Ухналева Светлана

Мингаева Ольга