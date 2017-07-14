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Портал Amic.ru узнал, когда в Алтайском крае стоит ждать возвращения сухой и жаркой погоды без уже изрядно надоевших гроз и града.

Как сообщила нашей редакции начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению краевого ЦГМС Людмила Сырых, наблюдаемая в настоящее время неустойчивая погода с грозовыми дождями, локальным выпадением града и временами шквалистым усилением ветра, по предварительным данным, продержится до 22 июля.

"В дальнейшем мы ожидаем, что в крае установится жаркая погода без осадков. Мы надеемся, что высотный гребень, который установился над Самарской областью и где ожидается аномальная жара, подойдет к нам и у нас также установится прекрасная жаркая летняя погода". — отметила собеседница.

Напомним, что в условиях аномальной жары Алтайский край прожил существенную часть июня. Затем в регион пришли дожди с грозами и градом.