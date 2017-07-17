В одном из лучших районов города Барнаула на улице Шумакова продолжается строительство апарт-комплекса "SKY-M".

Здание строится по новейшим энергосберегающим технологиям 21 века: монолитный каркас прослужит верой и правдой более 150 лет, технология "мокрого многослойного фасада" CERESIT позволит сохранять до 30% тепловой энергии, а для освещения общественных мест будут установлены солнечные батареи.

В апарт-комплексе в настоящий момент действуют специальные предложения. Так, стоимость студии начинается всего от 649 000,00 рублей. А уникальные двухуровневые апартаменты будут стоить 1 085 000 рублей. Такой формат сегодня популярен в Европе и США и считается жильем повышенного комфорта.

В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания. В шаговой доступности — ТРЦ "Европа" и ТРЦ "Лето", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В пяти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В трех минутах находится фитнес-клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В десяти минутах — стадион, где можно полноценно заниматься спортом. Рядом расположены недавно построенные детские сады и школы — в новейших зданиях, одни из лучших в городе.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info.

Телефон отдела продаж: 55-28-68