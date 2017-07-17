В одном из лучших районов города Барнаула на улице Шумакова продолжается строительство апарт-комплекса "SKY-M".
Здание строится по новейшим энергосберегающим технологиям 21 века: монолитный каркас прослужит верой и правдой более 150 лет, технология "мокрого многослойного фасада" CERESIT позволит сохранять до 30% тепловой энергии, а для освещения общественных мест будут установлены солнечные батареи.
В апарт-комплексе в настоящий момент действуют специальные предложения. Так, стоимость студии начинается всего от 649 000,00 рублей. А уникальные двухуровневые апартаменты будут стоить 1 085 000 рублей. Такой формат сегодня популярен в Европе и США и считается жильем повышенного комфорта.
В районе новостройки есть все, что необходимо для комфортного проживания. В шаговой доступности — ТРЦ "Европа" и ТРЦ "Лето", а это полный набор развлекательной и деловой инфраструктуры, рестораны, кинотеатр, детский городок. В пяти минутах расположен ТРЦ "Праздничный". В трех минутах находится фитнес-клуб "Магис спорт", где помимо огромного тренажерного зала расположен большой бассейн. В соседнем здании находится фитнес-клуб "Аврора". В десяти минутах — стадион, где можно полноценно заниматься спортом. Рядом расположены недавно построенные детские сады и школы — в новейших зданиях, одни из лучших в городе.
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: sky-m.info.
Телефон отдела продаж: 55-28-68
Комментарии
Апартаменты для нищих. Так в Америке живут безработные и студенты. А по Российским меркам - шикарно.
В одном из лучших районов города Барнаула на улице Шумакова - продолжаем курить, продолжаем, это еще не предел, скоро и Ковш станет лучшим........
Высота потолка интересна на первом и втором уровне, предположительно 1- 2,3 2-1.8
Или обманчивое ощущение? так же площадь комнаты на не более 18-м2
690кусков и жильё своё!
сентябрь же вроде банкрот... Куда вообще госинспекция смотрит. мало демидов парка?