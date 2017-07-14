Фото: kazanfirst.ru
Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов приехал в пятницу, 14 июля, в Барнаул для участия в совещании по созданию Единой госсистемы социального обеспечения ((ЕГИССО). Участие в заседании также приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, заместители глав субъектов РФ Сибирского Федерального округа, управляющие Отделениями ПФР в Сибири, представители министерств и ведомств Алтайского края.
Всего только три региона страны внедряют на данном этапе эту систему. Помимо Алтайского края это также Калужская область и Башкирия.
По словам Антона Дроздова, система с одной стороны будет направлена на органы управления власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральными ведомствами, а в другой также же мере адресована конкретному гражданину. Планируется, что через личный кабинет житель Алтайского края может получать абсолютно актуальную информацию о всех видах социальной поддержки на которую он имеет право. В частности, это сделано для того, чтобы человек, переезжая из одного региона в другой, мог узнать, какие выплаты ему положены.
"Принцип пользования будет довольно простой. Будут единые правила для обмена данных, которые позволяют разным уровням власти обмениваться информацией социального обслуживания граждан. Речь идет обо всех пенсиях, льготных выплатах. Таким образом, губернатор и муниципальный руководитель будут знать сколько на территории края людей получают льгот. У граждан же открывается возможность получения информации о том, какие выплаты ему положены", — заявил Антон Дроздов.
Губернатор Алтайского края Александр Карлин поблагодарил главу ПФР за поддержку и добавил, что система отражает новый уровень социального благополучия наших граждан.
"ЕГИССО — новый этап по информатизации важного сегмента социального обеспечения жителей Алтайского края. Сегодня только в Алтайском крае различной поддержкой охвачены около 700 тысяч человек. Мы благодарный за то, что наш регион был определен в качестве пилотного. Для этого сыграл тот фактор информационной деятельности регионального отделения Пенсионного фонда, а также наших социальных ведомств и муниципалитетов. С другой стороны объем информации,которая включается в эту систему, достаточно серьезный, чтобы на этой практике делать выводы, определять доработки. Нам быть пилотными регионами уже привычно", — завил Александр Карлин.
Отметим, что заработать система должна в 2018 году.
Комментарии
Почему всегда над нами ставят эксперименты?
Жди подлянки...
.. надо срочно регистрироваться поближе к москве.
Из всех регионов страны выбирают для опытов именно Алтайский край, из всех городов России- Рубцовск.
Мы что, кролики чтоли?
Это уже закономерность, а не случайный выбор
Просто у нас народ молчаливый. Всё стерпит. А потом в другой области или края скажут, что дескать вон в Алтайском крае работает же.
Когда опыты уже перестанут ставить над людьми? У них внутри одного региона бардак. Не могли работающих пенсионеров от неработающих отсеять, про какой то переезд кудахчут.
Опять грабить будут. Придется вместе с Ксенией на панель идти.
Куда повышают пенсионные баллы для выхода на пенсию?!
Где их взять, если нет официальной работы или зарплата на уровне мрот
Что за слухи ходят о доплаты к пенсиям тем, кто вышел до 2015? В зависимости от количества детей. Где информация?
17:09, так подыхать надо. Порадуйте ПФР
Цели их новой "системы", видимо, такая же "оптимизация" населения...
Ну да, народ здесь терпеливый, Карлина терпит сколько лет, а тот обирает народ и всё долдонит, что у нас всё лучше всех, хотя по уровню жизни, зарплат, доступности образования, медпомощи, комфортности жизни у нас хуже всех. Но карлинские рейтинги высокие! Ещё и его сынок отсюда тянет безнаказанно, а мы молчим. Даже прививки от гриппа сначала на наших детях проверили, потом уже распространили. Хорошо, что обошлось. И опять тишина.Вот губер и прогибается под власть, уж точно не задаром.
Размечтались, "доплаты", смотрите чтоб эти не урезали...
Вот губер и прогибается под власть
---
странные люди. он и есть власть
Люди уже не доживают до пенсии: рак, инсульт,...
Не жизнь, а "малина".
Всё не угомонятся, новые системы испытывают на нас.
Правда, терпеливые все.