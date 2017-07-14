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Председатель Правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов приехал в пятницу, 14 июля, в Барнаул для участия в совещании по созданию Единой госсистемы социального обеспечения ((ЕГИССО). Участие в заседании также приняли участие губернатор Алтайского края Александр Карлин, заместители глав субъектов РФ Сибирского Федерального округа, управляющие Отделениями ПФР в Сибири, представители министерств и ведомств Алтайского края.

Всего только три региона страны внедряют на данном этапе эту систему. Помимо Алтайского края это также Калужская область и Башкирия.

По словам Антона Дроздова, система с одной стороны будет направлена на органы управления власти, начиная от муниципалитетов и заканчивая федеральными ведомствами, а в другой также же мере адресована конкретному гражданину. Планируется, что через личный кабинет житель Алтайского края может получать абсолютно актуальную информацию о всех видах социальной поддержки на которую он имеет право. В частности, это сделано для того, чтобы человек, переезжая из одного региона в другой, мог узнать, какие выплаты ему положены.

"Принцип пользования будет довольно простой. Будут единые правила для обмена данных, которые позволяют разным уровням власти обмениваться информацией социального обслуживания граждан. Речь идет обо всех пенсиях, льготных выплатах. Таким образом, губернатор и муниципальный руководитель будут знать сколько на территории края людей получают льгот. У граждан же открывается возможность получения информации о том, какие выплаты ему положены", — заявил Антон Дроздов.

Губернатор Алтайского края Александр Карлин поблагодарил главу ПФР за поддержку и добавил, что система отражает новый уровень социального благополучия наших граждан.

"ЕГИССО — новый этап по информатизации важного сегмента социального обеспечения жителей Алтайского края. Сегодня только в Алтайском крае различной поддержкой охвачены около 700 тысяч человек. Мы благодарный за то, что наш регион был определен в качестве пилотного. Для этого сыграл тот фактор информационной деятельности регионального отделения Пенсионного фонда, а также наших социальных ведомств и муниципалитетов. С другой стороны объем информации,которая включается в эту систему, достаточно серьезный, чтобы на этой практике делать выводы, определять доработки. Нам быть пилотными регионами уже привычно", — завил Александр Карлин.

Отметим, что заработать система должна в 2018 году.