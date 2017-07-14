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Суд в Горно-Алтайске приговорил к 16 годам колонии строгого режима 43-летнего мужчину, которого признали виновным в надругательстве над падчерицей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, обвиняемый в 2014 году, а также дважды в 2016 году совершил в отношении девочки, являющейся дочерью его жены, насильственные действия сексуального характера.

Ранее мужчина уже был судим. В итоге обвиняемого приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В законную силу приговор еще не вступил.



