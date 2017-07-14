Депутат Госдумы из Алтайского края Наталья Кувшинова вошла в тройку российских женщин-политиков с самыми низкими заработками. Рейтинг составила Лента.ру.

Отмечается, что агентство изучило сведения о доходах сенаторов и депутатов-женщин, а также чиновниц правительства и Кремля за 2016 год и отобрала самых скромных из них.

Оказалось, что среди всех самые "бедные" заработки у депутата законодательного собрания Владимирской области Юлии Жиряковой, которая по итогам 2016 года заработала всего 21 тысячу рублей.

На втором месте "скромного" списка находится уроженка Алтайского края, депутат Госдумы Наталья Кувшинова, заработавшая в 2016 году 1 миллион 386 тысяч рублей.

На третьем — депутат Госдумы Ольга Павлова, доход которой по итогам прошлого года составил 1 млн 587 тысяч рублей.

Напомним, что ранее журнал Forbes Woman опубликовал список самых богатых женщин-чиновниц.

На первом месте в этом рейтинге оказалась член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина, заработавшая в 2016 году 56,2 млн руб.

На втором месте — член Совета Федерации Людмила Нарусова с доходом по итогам года 28,7 млн руб. А третье место заняла вице-спикера Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова. Ее доход в 2016 году составил 24,5 млн рублей.