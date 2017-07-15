Дожди, град и грозы пройдут в отдельных районах Алтайского края в субботу, 15 июля. А в южных и предгорных районах возможен сильный ливневый дождь.

Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день столбик термометра поднимется до +20...+25 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду с усилением до 15, при грозах местами порывы до 20.

В Барнауле 15 июля также временами пройдет дождь, гроза, возможен град. Воздух прогреется до +21...+23 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы до 15.