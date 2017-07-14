Глава пресс-службы патриарха Кирилла священник Александр Волков рассказал, что в красной коробке, которая лежала на заднем сидении машины Владимира Путина лежала икона. Об этом пишет "Лента.ру".

Случай произошел, когда президент приехал на Ваалам. Журналисты приняли за фрагмент платья или сумку, принадлежащую неизвестному спутнику или спутнице Путина.

Священник рассказал, что Путин открыл заднюю дверь машины, где сидел его охранник и держал в руках таинственную красную коробку.

"Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм", — отметил Волков.