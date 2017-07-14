Семибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула к вечеру пятницы, 14 июля. Согласно сервису "Яндекс.пробки", сейчас на дорогах краевой столицы серьезные пробки.

Практически стоит проспект Красноармейский в сторону проспекта Строителей (здесь скорость движения десять километров в час). Стоит проспект Строителей (скорость движения пять километров в час). Сложная дорожная ситуация наблюдается и на Павловском тракте в сторону Малаховского кольца. Здесь скорость движения семь километров в час.

Пробка образовалась на улице Власихинская в сторону центра. Скорость движения равна здесь десять километров в час. Стоит движение и на Ленточном бору (скорость движения семь километров в час).