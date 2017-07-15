Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что затраты на создания игорной зоны будут полностью отбиты уже в ближайшее время и с 2018 года "Сибирская монета" будет приносить прибыль в региональный бюджет. Об этом Карлин заявил в ходе в ходе межрегионального совещания по вопросам организации работы Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) с участием главы ПРФ Антоном Дроздовым.

Александр Карлин отметил, что в Алтайском крае сложилась такая практика, когда внедряются пилотные проекты федерального центра.

"Федеральный центр поставил задачу на конкурсном отборе создать особо-экономические зоны. Мы уже с ночи заняли очередь в Министерстве экономического развития и выиграли конкурс. 8 регионов в этом участвовало и мы можем сказать, что у нас единственная в стране такая зона "Бирюзовая Катунь", которая реально работает. Центр поставил задачу создать игорную зону на своей территории. Кто-то сопротивлялся, а мы согласились. Четыре региона определены для этого, появились объекты, но самый лучший именно в Алтайском крае. По итогам этого года мы до последней копейки возместим все, что мы потратили на создание игорной зоны. Со следующего года она приносить уже чистый доход в региональный бюджет", — заявил губернатор.

Запрет на азартные игры в России вступил с июля 2009 года. В России было определено четыре региона для создания игорных зон. Это Алтайский край ("Сибирская монета"), Краснодарский край ("Азов-Сити"), Приморский край ("Приморье") и Калининградская область ("Янтарная"). "Азов-Сити" был открыт в 2010 году, сейчас там работает три казино. В "Приморье" и "Сибирской монете" по одному казино, в "Янтарной" казино только открывается. Также принято решение о создании подобных зон в Сочи и Крыму.

Игорная зона "Сибирская монета" расположена в Алтайском районе Алтайского края. До столицы региона — Барнаула — 288 километров от Барнаула. До аэропорта Горно-Алтайска (столица Республики Алтай) — 20 км. От Новосибирска – 470 км, от Бийска – 124 км.

Частично зона граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". Ее площадь официально определена в 2304 гектара. Официально "Сибирская монета" заработала в 2014 году.