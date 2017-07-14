Министерство здравоохранения предлагает правительству наказывать работодателей, чьи сотрудники отказались и не прошли диспансеризацию. Об этом пишет "Коммерсант".

В ведомстве предлагают обязать работодателей отказавшихся работников платить повышенный тариф ОМС.

Эта инициатива уже была озвучена 13 января. Тогда представитель Минздрава предложил ввести административную или уголовную ответственность за уклонение от обследования на онкологические заболевания. Однако позже выяснилось, что возможности использовать такие меры у правительства нет.