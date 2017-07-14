Фото: 22.мвд.рф

Водителей в Алтайском крае предупреждают о появлении на трассе "Бийск — Целинное" своеобразных "металлических ловушек", способных нанести серьезный вред колесам автомобилей.

Соответствующая заметка появилась в паблике Barnaul 22. "Внимание на трассе Бийск — Целинное много пострадавших авто, будьте внимательны. Неизвестные прикрутили болтами прямо к асфальту металлические предметы, которые способны повредить шины автомобилей", — говорится в сообщении.

За разъяснением ситуации портал Amic.ru обратился в ГУ МВД по региону. Представитель ведомства подтвердила информацию о том, что самодельные металлические сегменты появились на проезжей части на отрезке дороги примерно в 40 километрах от села Воеводское до села Рупосово.

Полиция ведет разбирательство и просит водителей, чьи автомобили пострадали от данных предметов, обращаться по телефону доверия ГУ МВД по Алтайскому краю — 128.

Не исключено, что по данному факту будет возбуждено уголовное дело.

Пользователи социальных сетей предполагают, что металлические элементы могли быть установлены злоумышленниками в преступных целях — например, в целях грабежа водителей.



