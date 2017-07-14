Депутаты Госдумы России намерены обсудить с народом резонансные поправки в КоАП о наказании за нецензурную брань в семье. Об этом пишет "Российская газета".

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, этот законопроект неоднозначный и вызывает много вопросов. Также он признался, что лично он выступает "против" этих поправок.

Отметим, что инициативу внесли еще три года назад. Авторы законопроекта уверены, что возможность наказывать за мат дома положительно повлияет "на нравственные отношения" в российских семьях. А летом этого года документ рекомендовал к принятию профильный комитет палаты по законодательству и госстроительству. Обсуждать этот проект с народом намерены разными способами: либо проведут парламентские слушания, либо социологический опрос.

Пока остается открытым вопрос, как выявлять и регистрировать такие случаи. В Госдуме ранее предполагали, что вызывать наряд полиции будут соседи. Либо доносить друг на друга будут члены семьи.

Согласно новым поправкам, за брань в семье можно получить получить штраф в размере 1-2 тыс. рублей, а за повторное нарушение — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей либо арест до 15 суток или обязательные работы до 80 часов.