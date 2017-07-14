Планета обезьян: война

13 июля в прокат вышла новая часть "Планеты обезьян".

"Однозначно великолепный фильм", "Слишком затянут!", "Восторг!", "Тягомотное, вторичное и ненужное среднее кинцо," — пишут свои рецензии на фильм те, кто уже сходили на премьеру.

Обезьяны. Вместе. Сила. #планетаобезьянвойна #планетаобезьян #awesome #together #power A post shared by Kesha Stinson (@kesha_alex) on Jul 13, 2017 at 4:33pm PDT

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Кадыров о приговоре по убийству Немцова

Рамзан Кадыров назвал "странным" приговор виновным по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Напомним, что 20 лет колонии строго режима по данному делу получил Заур Дадаев.

"Их в Чечню конвоируют, а там выпустят по-тихому с полным пансионом через пару лет. Вы и не узнаете," — предполагают пользователи соцсетей и считают, что вокруг убийства Немцова слишком много шумихи.

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Барнаульский туман

14 июля утром Барнаул окутало туманом настолько, что вылеты авиарейсов были отменены. Стоит отметить, что в краевой столице задержка вылетов повторяется уже второй день подряд. Барнаульцы бурно обсуждали такой "подарок" природы: "Поэтому наши на авто и поехали в Москву", "Сидим в Новосибирске, после дозаправки отправляют в Барнаул", "Лучше рейс задержать, чем потом День скорби по всей стране объявлять!".

Кто-то предлагает садиться по приборам, другие вспоминают истории о том, как приземлялись в тумане.

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Проколотые шины на трассе "Бийск-Целинное"

Жителей Алтайского края 14 июля в паблике Barnaul22 предупредили о том, что на трассе "Бийск — Целинное" неизвестные прикрутили болтами прямо к асфальту металлические предметы, которые способны повредить шины автомобилей.

Водители бурно отреагировали на новость: "Рэкит", "Банда ГТА?", "На каком участке они обосновались?", "90-ые начались", "Жители села грабят... Средневековье какое-то, если это так...".

Барнаульцы предполагают, что это может быть протест против большегрузов, а водители ищут пути объезда данного участка.