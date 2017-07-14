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Премьера "Планеты обезьян" и туман в Барнауле: о чем говорят соцсети

, ИА "Амител"
Пятничный обзор социальных сетей от Amic.ru

Планета обезьян: война

13 июля в прокат вышла новая часть "Планеты обезьян".

"Однозначно великолепный фильм", "Слишком затянут!", "Восторг!", "Тягомотное, вторичное и ненужное среднее кинцо," — пишут свои рецензии на фильм те, кто уже сходили на премьеру.

 

 

Восторг! Именно это слово подходит для фильма "Планета обезьян: Война". Насколько же мне понравился этот фильм... ❤️😄 Идёт он почти 2,5 часа, но на часы смотреть вообще не тянет, ведь кино постоянно держит в напряжении. 😱 Как по мне, так это один из самых мрачных фильмов, а из последнего сравним с "Логаном". Потому как, с первой минуты и до последней, атмосфера передана на ура. 🤗😏 Я разделил фильм на три части, чтоб обойтись без спойлеров назовём их: начало, середина и концовка 😂😂 Так вот начало просто шикарное: оно с первого мгновения смогло завлечь в кино полностью. 👍🏼 Затем не самая лучшая и, на мой взгляд, немного затянутая середина. 👌🏻 Ну, а потом идёт динамичная и идеально подходящая концовка. 👏🏻👍🏼 В этой части играет очень мало героев-людей, но особенно заметны две важные роли, с которыми актёры справились превосходно! Первая: девочка по имени Нова (которую играет шикарная Амайя Миллер 😍), с которой связаны все самые грустные моменты фильма. 😭 Не в плохом смысле, просто её чистые и искренние поступки конкретно так затрагивают душу. 🤗😏 И вторая: главный злодей (сыграл Вуди Харрельсон), с которым не все так однозначно, с одной стороны он полнейшая сволочь 😡 (что очень хорошо для антагониста), а с другой — он человек, который потерял всё и стал бороться за людей. 👍🏼Получается, что он не злодей, как и сами люди, их мотивы крайне ясны, а поступки правильны. Именно такая неоднозначность мне очень понравилась. 👍🏼👍🏼😏 Отдельно стоит отметить саундтрек — он божественен ❤️❤️ Но было два момента, когда он резко сломал атмосферу 😢 И выбесил меня этим 😠 Наверняка, фильм не самый лучший, но мне он очень понравился, а потому твёрдая #9из10 была бы 10, но середина немного подвела, а в целом отличное кинцо 👍🏼😍 #хит #премьера #новинкикино #планетаобезьянвойна #начтосходить #унассвояатмосфера

A post shared by Дмитрий Сергеев 😊 (@sergeev_d.p) on

 

 

Планета обезьян: Война — тягомотное, вторичное и не нужное среднее кинцо. Самое ужасное, что авторы вводят людей в заблуждение. Никакой войны тут нет, только пара стычек, а так это самая настоящая драма. Даже во второй части экшена и той самой "войны" было больше, но суть не в ней, авторы просто не смогли придумать что-то новое и даже завершить нормально старое. Думаю любители научной фантастики и поклонники старых обезьян будут скорее огорчены. Рвать на фильм в кино — не советую. Остальное в обзоре к выходным. #планетаобезьянвойна #кинокритика #бунин

A post shared by Ilya Bunin (@ilyabunin) on

 

 

Побывала на премьере фильма: "Планета обезьян. Война" Однозначно великолепный фильм! Отличное завершение трилогии. Снято очень качественно, глубоко и интересно. Всё 2,5 часа на одном дыхании. Хорошо свели с тем, что показывали в оригинальных фильмах 60 годов. После поверхностных драм и боевиков которые показывают в последнее время, фильм прямо как глоток свежего воздуха. Кино достойное высокого рейтинга. 👍🏽🔝 #планетаобезьянвойна #отзыв #gruppakraski #pop #music #маринаиванова #киносфера #imax #подушкаподружка #кстати

A post shared by Marina Ivanova (@marinaivanova_official) on

 

Читайте также: Новая "Планета обезьян", "Блокбастер" и другие премьеры недели в кино

Кадыров о приговоре по убийству Немцова

Рамзан Кадыров назвал "странным" приговор виновным по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова. Напомним, что 20 лет колонии строго режима по данному делу получил Заур Дадаев.

"Их в Чечню конвоируют, а там выпустят по-тихому с полным пансионом через пару лет. Вы и не узнаете," — предполагают пользователи соцсетей и считают, что вокруг убийства Немцова слишком много шумихи.

Читайте также: Кадыров назвал "странным" приговор по убийству Немцова

Барнаульский туман

14 июля утром Барнаул окутало туманом настолько, что вылеты авиарейсов были отменены. Стоит отметить, что в краевой столице задержка вылетов повторяется уже второй день подряд. Барнаульцы бурно обсуждали такой "подарок" природы: "Поэтому наши на авто и поехали в Москву", "Сидим в Новосибирске, после дозаправки отправляют в Барнаул", "Лучше рейс задержать, чем потом День скорби по всей стране объявлять!".

Кто-то предлагает садиться по приборам, другие вспоминают истории о том, как приземлялись в тумане.

Читайте также: Барнаульские рейсы вновь отправлены в Новосибирск из-за тумана

Проколотые шины на трассе "Бийск-Целинное"

Жителей Алтайского края 14 июля в паблике Barnaul22 предупредили о том, что на трассе "Бийск — Целинное" неизвестные прикрутили болтами прямо к асфальту металлические предметы, которые способны повредить шины автомобилей.

Водители бурно отреагировали на новость: "Рэкит", "Банда ГТА?", "На каком участке они обосновались?", "90-ые начались", "Жители села грабят... Средневековье какое-то, если это так...".

Барнаульцы предполагают, что это может быть протест против большегрузов, а водители ищут пути объезда данного участка.

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