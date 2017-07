Планета обезьян: война🎥 . Фильм слишком затянут, много на мой взгляд сцен, не несущих никакой смысловой нагрузки, но обезьяны нарисованы очень красиво🐒, картинка радует глаз😆 . Сходите, может понравится!😉 . #планетаобезьянвойна #аура #новосибирск

