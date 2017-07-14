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Волейбольная команду "Университет" начнет подготовку к старту нового сезона уже с 17 июля. Как сообщает "Алтайский спорт" со ссылкой на главного тренера Ивана Воронкова, первые сборы, посвящённые общефизической подготовке, состоятся на барнаульском стадионе "Лабиринт" с 17 по 31 июля, далее тренировки – уже игровые – продолжатся в спорткомплексе "Победа".

Стартовые матчи сезона наша команда проведёт в Белогорье в рамках Кубка России с 27 августа по 3 сентября. Чемпионат России в высшей лиге "А" "Университет" начнёт поединками на своей площадке 16-17 сентября.

Отметим, что по итогам прошлого года барнаульский коллектив занял второе место в чемпионате России Высшей Лиги "А".