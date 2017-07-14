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Сугробы намело в Западном Казахстане в середине лета. Видео

, ИА "Амител"
Снег выпал 11 июля. Местные жители рассказывают, что идет то ли снег, то ли дождь

Фото: скриншот страницы

Снег выпал в Западно-Казахстанской области 11 июля. По словам местных жителей, идет то ли снег, то ли дождь.

Как пишет "Вести.Ru", к вечеру в этом районе прошел сильный град, причем, льдинки достигали размеров перепелиного яйца.

Ранее ИА "Амител" писало, что аномально холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза. Так, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 73,8% — до 46,9 рублей, картофеля на 56,6% — до 44,8 рублей.

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Также ранее сообщалось,что ученые считают, что лето в России началось с холодов из-за влияния китайского спутника "Мо-Цзы", который работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.07.2017 18:55
Filin

То, что Западнее Урала - Россия, что восточнее - Китай, аднака. На меньшей территории России дожди - фсё, везде холодное лето

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