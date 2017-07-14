Снег выпал в Западно-Казахстанской области 11 июля. По словам местных жителей, идет то ли снег, то ли дождь.

Как пишет "Вести.Ru", к вечеру в этом районе прошел сильный град, причем, льдинки достигали размеров перепелиного яйца.

Ранее ИА "Амител" писало, что аномально холодное лето стало причиной удорожания овощей в России более чем в 1,5 раза. Так, стоимость белокочанной капусты увеличилась на 73,8% — до 46,9 рублей, картофеля на 56,6% — до 44,8 рублей.

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Также ранее сообщалось,что ученые считают, что лето в России началось с холодов из-за влияния китайского спутника "Мо-Цзы", который работает на высоте около 400-600 км и участвует в опытах по квантовому перемещению.