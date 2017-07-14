Фото: mianews.ru

Сотрудника вневедомственной охраны , работавшего в Камне-на-Оби осудили за превышение должностных полномочий — правоохранитель избил пистолетом задержанного.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 13 марта прошлого года полицейский вместе с напарником остановил потерпевшего по причине нахождения мужчины общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили на медосвидетельствование, после чего, когда мужчину усаживали в служебный автомобиль, полицейский нанес ему удар пистолетом по шее.

"В результате удара у потерпевшего образовался перелом дужки шейного позвонка, повлекший тяжкий вред здоровью", — констатируют в прокуратуре. После этого потерпевший был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составили материал о правонарушении.

Затем мужчина, с трудом добравшись до дома пешком, сообщил жене и сыну о произошедшим. Родственники вызвали скорую помощь.

В итоге полицейского приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в органах внутренних дел.

Адвокат обвиняемого пытался оспорить приговор, но краевой суд оставил решение в силе.