В связи с тем, что в прошлом году фиксировались случаи причинения вреда жизни и здоровью детей на отдыхе, несоблюдения всех предусмотренных законом мер безопасности, в текущую оздоровительную кампанию целенаправленные проверки проведены в загородных и пришкольных детских лагерях, сообщает прокуратура Алтайского края.

"В целом проверка показала, что ранее имевшиеся нарушения в деятельности загородных лагерей устранены. Допускаются лишь несвоевременное скашивание территорий, в некоторых лагерях отсутствовали москитные сетки на окнах, что, безусловно, создает детям дискомфорт на отдыхе. Установлен единичный случай несоблюдения нормы жилой площади на ребенка (4 кв.м.) в спальной комнате", — говорится в сообщении.

В Бийске в одном из лагерей было сломано ограждение территории, в связи с чем имелся свободный доступ посторонних лиц.

В Родинском районе к работе с детьми допущен гражданин, привлекавшийся к уголовной ответственности, без соответствующего разрешения краевой комиссии по делам несовершеннолетних.

В Мамонтовском районе на водный объект не было получено заключение о соответствии его требованиям санитарных норм.

В некоторых школах г.Барнаула не соблюдались требования к перевозкам детей.

Всего по результатам проверки 27 горрайпрокурорами внесено 83 представления, принесено 22 протеста, объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона. Устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.