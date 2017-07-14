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Автопарк "Ключевского элеватора" на Алтае выставлен на продажу

, ИА "Амител"
Прием заявок завершится 21 августа. Итоги торгов организатор подведет 23 августа

Фото: ksonline.ru

Конкурсный управляющий ОАО "Ключевской элеватор" (Алтайский край) Андрей Моисеенко выставил на продажу 12 транспортных средства предприятия с общей стартовой ценой 10,3 млн рублей, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве, пишет "Интерфакс".

17 июля конкурсный управляющий откроет прием заявок на участие в аукционе. Это первая его попытка реализовать имущество обанкротившегося элеватора.

Каждое транспортное средство продается отдельным лотом, в основном это кроссоверы Toyota Land Cruiser 100, Toyota Highlander, Lexus и др., а также три грузовых автомобиля 2011 года выпуска. Все машины не "старше" 2006 года выпуска.

Прием заявок завершится 21 августа. Итоги торгов организатор подведет 23 августа.

Как сообщалось, холдинг "Ключевской элеватор" был одним из крупнейших агропромышленных объединений Алтайского края. Мощность предприятия по приемке зерна до банкротства составляла 2 тыс. тонн в сутки, мощность по хранению зерна — 118 тыс. тонн единовременного хранения. Складские емкости рассчитаны на 68 тыс. тонн зерна. На мельничном комплексе, оснащенном итальянским оборудованием GBS Group SpA, перерабатывалось порядка 500 тонн зерна в сутки.

Заявление о признании элеватора банкротом подал один из крупных игроков краевого зерноперерабатывающего рынка — ОАО "Мельник" (MOEX: MLNK), которому предприятие задолжало около 4 млн рублей. По инициативе "Мельника" Арбитражный суд Алтайского края в конце 2014 года ввел на "Ключевскомэлеваторе" процедуру наблюдения, в июне 2015 года — внешнее управление сроком на 1 год. В декабре 2015 года арбитраж досрочно прекратил внешнее управление, признал компанию банкротом и открыл в отношении нее конкурсное производство.

По данным арбитража, в реестр требований кредиторов элеватора включены требования в объеме 2,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей — долги перед Россельхозбанком, более 670 млн — перед Сбербанком (MOEX: SBER).

Согласно данным базы "СПАРК-Интерфакс", на момент введения конкурсного производства экс-депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Юрию Титову принадлежало 72,96% уставного капитала ОАО "Ключевской элеватор", его (ныне экс-) жене Наталье Титовой — 18,49%. Тогда же, в декабре 2015 года, алтайский арбитраж ввел в отношении Ю.Титова и Н.Титовой процедуры реструктуризации долгов, а в июне 2016 года признал их банкротами и открыл процедуру реализации имущества. Банкротство обоих инициировал Сбербанк.

Ранее сообщалось, что акции "Ключевского элеватора", принадлежащие экс-жене бывшего алтайского депутата, выкупил владелец оптовых компаний быттехники. Новый собственник ценных бумаг подтвердил агентству, что на данный момент подписан договор купли-продажи и сделка завершена.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.07.2017 21:29
An Vlad

Ну не вяжется эта новость с официозом АБКарлина. АБКарлин не может врать, значит это Вы вы все врете уважаемый АМИК! Если есть на свете рай, это наш Алтайский край, вот!

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